DSDS 2023: Kandidat Belal Mahmoud ist unheilbar krank

Wer wird der neue Superstar? Die letzte Staffel von DSDS startet bei RTL am 14. Januar 2023. KUKKSI stellt die Kandidaten im ersten Casting vor – dabei ist auch Belal Mahmoud. Der 24-Jährige sitzt im Rollstuhl und spricht offen über seine Krankheit.

„Deutschland sucht den Superstar“ ist bei RTL wieder zurück! Die finale Staffel der Castingshow startet an diesem Wochenende. Im ersten Casting will auch Belal Mahmoud die Jury von seinem Musiktalent überzeugen. Der 24-Jährige musste in seinem Leben einige Schicksalsschläge verkraften und spricht mit der Jury auch offen darüber.

Belal Mahmou leidet an Muskeldystrophie

Der Nachwuchssänger hat eine riesige Fanbase bei TikTok – selbst Dieter Bohlen erkennt den 24-Jähriger, denn auch der Poptitan ist in dem sozialen Netzwerk sehr aktiv. Belal Mahmoud ist unheilbar krank und leidet an Muskeldystrophie. In den sozialen Netzwerken geht der Sänger mit libaneischen Wurzeln sehr offen um. Er hat das Rappen für sich entdeckt und in seinen Texten geht es um die Einschränkungen im Alltag, welche die Krankheit mit sich bringt.

Die Jury zeigt sich beeindruckt

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ will der Rapper vor allem ein Zeichen setzen. „Ich möchte Menschen mit Behinderung zeigen, dass auch sie auf einer großen Bühne stehen können, um zu zeigen, was sie draufhaben. Heute wird mein Traum wahr – ich kann endlich vor der großen Jury stehen“, sagt er zu den Juroren. Pietro Lombardi ist begeistert: „Du bist ein großes Vorbild für alle Menschen da draußen!“ Für seinen Auftritt hat Belal Mahmoud zwei Songs vorbereitet: Corona“ (eigener Song) und „Ich lass dich nicht los“ von Pietro Lombardi. Ob der 24-Jährige die Jury überzeugen kann? Die erste Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr. Die Folge ist danach auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!