DSDS 2023: Kaan Cantürk will Fame!

Zahlreiche Sänger:innen haben es bei „Deutschland sucht den Superstar“ in den vergangenen Jahren versucht. Und einige wollten vor allem eins: Bekannt werden! das Ziel hat wohl auch Kaan Cantürk. Denn der 22-Jährige will durch seinen Auftritt viel Fame.

Kaan Cantürk tritt selbstbewusst vor die DSDS-Jury

Selbstbewusst tritt der Stuttgarter vor die Jury. „Ich bin kein Mauerblümchen, das in der Ecke hockt und auf Freunde wartet. Hauptsache, ich stehe im Mittelpunkt und die Leute kennen mich – das ist das Wichtigste für mich!“, sagt der 25-Jährige beim Casting. Er will den normalen Alltag hinter sich lassen und vor allem viel Fame ernten. Seiner Meinung hat er das verdient – ob das aber auch die Jury so sieht?

Er will vor allem auf der Straße angesprochen werden. Die Leute sollen ihn erkennen, wo Kaan Cantürk. „Ich bringe alles mit: Aussehen, Tanz, Stimme", meint er. Seine Freunde sind ebenfalls der Meinung, dass er mit seinen Entertainer-Qualitäten ins Fernsehen gehört. Doch davon muss er zuerst noch die Jury rund um Dieter Bohlen überzeugen…