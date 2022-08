DSDS 2023: Jury-Zoff hinter den Kulissen!

2023 ist endgültig Schluss: Nach 20 Jahren zeigt RTL dann die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Droht nun ein Jury-Zoff hinter den Kulissen? Shirin David hat einen Chatverlauf mit Dieter Bohlen veröffentlicht, welcher einige Fragen aufwirft.

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi feiern ihr überraschendes Comeback bei DSDS. RTL wollte auch Shirin David für die finale Staffel gewinnen – die Influencerin hat dem Sender jedoch eine knallharte Absage erteilt. „RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine: Dass diese Jury diverser wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS“, erklärte die 27-Jährige bei Instagram.

Shirin David veröffentlicht Chat mit Dieter Bohlen

Herrscht nun dicke Luft bereits vor dem Start der Jubiläumsstaffel? Dieter Bohlen hat sich nun zu der DSDS-Absage von Shirin David geäußert. der Musikproduzent veröffentlichte einen Artikel dazu und schrieb „Blödsinn“. Daraufhin hat Shirin David einen Chatverlauf mit Dieter Bohlen veröffentlicht. „Erzählt RTL auch dir etwa nicht die komplette Wahrheit oder soll ich dir den Vertrag schwarz auf weiß schicken?“, schrieb die Influencerin demnach dem Poptitan.

RTL hat neue Jury für die finale DSDS-Staffel gefunden

Was aus dem Gespräch hervorgeht: Dieter Bohlen hätte Shirin David gerne in der Jury gehabt – aber nicht zu ihren Forderungen. Dann macht der Musikproduzent eine Anspielung, die rätselhaft bleibt: „Ich hätte es auch fair gefunden, wenn du das gesagt hättest, nach dem, was uns beiden in der letzten gemeinsamen Staffel passiert ist.“ Was er damit genau meint, ist unklar. Shirin David saß bereits 2017 in der Jury von DSDS. In der Jubiläumsstaffel wird neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi auch Sängerin Leonie Burger sitzen. Die finale Staffel wird im Herbst produziert, ausgestrahlt wird DSDS dann wahrscheinlich wieder ab Januar. Schon gelesen? DSDS 2023: Start, Kandidaten, Jury & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!