Die finale Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde noch nicht gedreht. Doch schon jetzt eskaliert der Jury-Zoff komplett! Nachdem Shirin David bei Instagram einen Chatverlauf mit Dieter Bohlen veröffentlichte, legt der Musikproduzent nun nach.

RTL und auch Dieter Bohlen wollten Shirin David für die letzte DSDS-Staffel gewinnen. Doch die Influencerin hat dem Sender eine knallharte Absage erteilt. „RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine: Dass diese Jury diverser wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS“, schrieb die Beauty bei Instagram.

Dieter Bohlen teilt gegen Shirin David aus

„Erzählt RTL auch dir etwa nicht die komplette Wahrheit oder soll ich dir den Vertrag schwarz auf weiß schicken?“, schrieb Shirin David an den Juror. Dieter Bohlen ärgert sich vor allem darüber, dass Shirin David private Chatverläufe veröffentlicht hat. „Auch als Eisprinzessin darf man so was nicht“, stellt der Poptitan klar. Dann teilt der Musikprozent weiter aus: „Nummer 1: Ja, ich wollte Shirin in der Jury haben. Nummer 2: Als ich die Vertragsverhandlungen so am Rande mitgekriegt habe, habe ich gesagt: Also das macht einfach keinen Sinn. RTL hat dann wirklich alles versucht, um das noch hinzukriegen – und es hat nicht geklappt“, so Dieter Bohlen in einem Video.

Dann verspricht Dieter Bohlen: „DSDS wird hammermäßig.“ Dann legt er nochmal gegen Shirin David nach: „Ich habe vielleicht nichts Diverses für euch, aber was Kontroverses. […] Und das wird der vierte Juror sein. Den werde ich bald bekannt geben …“ Neben Dieter Bohlen sitzen Pietro Lombardi und die Popsängerin Leonie Burger in der Jury. Der vierte Juror wird wohl bald bekanntgegeben werden – ob es sich dabei um eine Frau oder einen Mann handelt, ist derzeit noch ungewiss. Schon gelesen? DSDS 2023: Start, Kandidaten, Jury & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!