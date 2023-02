DSDS 2023: Jelena Naß spricht über ihre Krankheit!

In den Castings bei „Deutschland sucht den Superstar“ müssen die Kandidat:innen alles geben. Denn schließlich wollen die Talente den begehrten Recall-Zettel ergattern. Zu den Kandidatinnen gehört auch Jelena Naß. Die 26-Jährige spricht mit den Juroren offen über ihre Krankheit.

Wer wird Deutschlands neuer Superstar? Einige Kandidat:innen konnten in der Staffel auf ganzer Linie überzeugen und schafften es in den Recall, andere hingegen gingen völlig baden und sind bei der Jury knallhart durchgefallen. In die nächste Runde will es auch Jelena Naß mit dem Song „Walking in Memphis“ von Cher schaffen. Die 26-Jährige hat eine selbstbewusste Art und spricht deshalb mit den Juroren auch offen über ihre Krankheit.

Jelena Naß hat einen Gendefekt

Jelena Naß leidet an dem seltenen Gendefekt „Hermansky Putlak Syndrom“. Bei der Krankheit leiden Betroffene vor allem an typischen Störungen und Abnormalitäten der Haut. Die 26-Jährige ist trotz der lebensbedrohlichen Situation lebensfroh und begeisterte andere mit ihrer Art. Über ihr unheilbares Handicap berichtet sie auch umfangreich in den sozialen Netzwerken und will anderen Mut machen.

Halt findet Jelena Naß vor allem mit Musik, wo sie auch ihre Gefühle ausdrücken kann. „Ich lebe jeden Tag. Ich genieße alles, nehme alles mit und versuche in der Zeit, die mir bleibt, die Welt ein wenig besser zu machen“, sagt die 26-Jährige. Neben der Musik sind ihr vor allem Tiere sehr wichtig und sie verbringt viel Zeit mit ihren zwei Pferden. „Das Reiten und das Sein mit dem Pferd ist für mich Therapie!“, sagt sie. Nun will sie auch ihren Gesang unter Beweis stellen. „Es gab keinen Moment in meinem Leben, den ich nicht mit Musik verbinde!“, so Jelena Naß. Ob sie den Recall-Zettel ergattern wird? Die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!