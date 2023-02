DSDS 2023: Jana Melina Eßer hat früh eine Tochter auf die Welt gebracht!

Jana Melina Eßer will musikalisch voll durchstarten. Die 23-Jährige will jetzt ihr Glück bei „Deutschland sucht den Superstar“ versuchen. Im Jurycasting verrät die Kandidatin, dass sie früh Mutter geworden ist.

Die 23-Jährige hat ein riesiges Selbstbwertgefühl – das hängt vor allem mit der Geburt ihrer Tochter zusammen. Denn diese hat sie im Alter von 17 Jahren auf die Welt gebracht und musste deshalb schon früh Verantwortung übernehmen. Mit viel Familienpower will die Kandidatin jetzt den Recall bei „Deutschland sucht den Superstar“ erreichen.

Der größte Traum der 23-Jährigen: Sie will Sängerin oder Schauspielerin werden! Mit der Musikkarriere könnte es theoretisch klappen – zumindest dann, wenn sie Dieter Bohlen & Co. beim Jurycasting überzeugen kann. Zumindest aus ihrem privaten Umfeld hat sie eine riesige Unterstützung. Denn alle Leute sind der Meinung, dass Jana Melina Eßer auf die Bühne gehört.

Jana Melina Eßer liebt hohe Schuhe

Bei 1,82 Metern hat die 23-Jährige zudem auch Model-Potential. Auch eine Karriere auf dem Catwalk schließt die 23-Jährige demnach nicht aus. Und sie liebt auch hohe Schuhe. „Wenn ich auf meine Größe angesprochen werde, nehme ich das als Kompliment“, sagt Jana Melina Eßer. Im Casting versucht sie es mit den Hits „Elefant“ von LEA und „Toxic“ von Melanie Martinez. Ob die junge Mutter es in die nächste Runde schaffen wird? Das zeigt RTL in der kommenden Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!