DSDS 2023: Hat Kiyan Yousefbeik eine Freundin?

Kiyan Yousefbeik gehört zu den Top 10-Kandidaten bei „Deutschland sucht den Superstar“. Der 25-Jährige hat in der Staffel die „Goldene CD“ von Dieter Bohjlen erhalten und gilt deshalb als Favorit. Der Sänger hat jetzt bei KUKKSI verraten, wie es bei ihm in der Liebe aussieht.

In der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ will Kiyan Yousefbeik alles geben. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich soweit komme. Spätestens ab dem Duett-Auftritt in Thailand habe ich aber gemerkt, dass ich es schaffen kann. Am Anfang war ich mir noch nicht so sicher. Es ist aber ein mega schönes Gefühl, hier zu stehen“, sagt Kiyan Yousefbeik im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Unabhängig davon, ob er die Staffel gewinnt, hat der Kandidat nach dem Finale bereits Pläne: „Ich habe viele Pläne geschmiedet. DSDS ist aber natürlich mein Hauptziel.“ Und was würde er mit dem Preisgeld machen, wenn er gewinnen würde? „Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Mir ist Geld aber auch gar nicht so wichtig, denn ich will mein Hobby zum Beruf machen und meinen Traum leben. Ob ich das Geld bekomme oder nicht, ist mir gar nicht so wichtig. Ich will einfach nur Spaß haben“, so der 25-Jährige.

Kiyan Yousefbeik spricht über seinen Beziehungsstatus

Kiyan Yousefbeik kann nicht nur gut singen, sondern ist auch ein absoluter Hottie – aber hat er eigentlich eine Freundin oder ist er Single? „Ich habe keine Freundin. Ich bin Single. Bei der Frauensuche bin ich sehr wählerisch, denn es muss schon die perfekte Frau kommen. Aber derzeit will ich mich eh nur auf die Musik konzentrieren", verriet er uns. Musik ist ihm derzeit am wichtigsten – Kiyan Yousefbeik geht also als glücklicher Single durchs Leben.