DSDS 2023: Hat Aileen Sager einen Freund?

Aileen Sager hat in der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ voll überzeugt und ist in die nächste Runde eingezogen. Bei KUKKSI spricht die Sängerin nicht nur über ihre Zeit in der Show, sondern auch über ihren Beziehungsstatus.

20 Jahre DSDS – für die Top 8-Kandidat:innen ist es eine besondere Staffel. „Es ist mega besonders, in der Jubiläumsstaffel auftreten zu dürfen. Es hieß ja auch, dass es die letzte Staffel ist – schon deshalb war es ein besonderes Gefühl. Und jetzt, vielleicht durch uns, gibt es doch eine neue Staffel. Es ist ein krasses Gefühl und ich genieße jeden Augenblick. Ich bin sehr dankbar und froh, dass ich die Chance habe“, sagt Aileen Sager im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Über ihre DSDS-Zeit sagt die Kandidatin: „Es gab viele Glücksmomente in der Staffel, aber auch einige Tiefen. Es war eine Achterbahnfahrt. Ich habe gemerkt, was in mir steckt und habe auch meine Stärken kennengelernt. Ich kann auch gut mit dem Druck umgehen. Ich habe vor allem viel gelernt.“ Ihre Liebsten stehen voll hinter ihr und auch der Fanclub sorgte im Studio für Stimmung. „Meine Familie und Freunde sind mehr als stolz. Ich telefoniere jeden Abend mit meiner Mutter. Mein Papa hat geweint, als er mich gesehen hat. Sie haben immer an mich geglaubt“, so die DSDS-Kandidatin.

Aileen Sager spricht über ihren Beziehungsstatus

Aileen Seger hat auch verraten, ob sie einen Freund hat oder als Single durchs Leben geht. „Ich bin derzeit Single. Ich bin auch nicht auf der Suche. Es kommt, wie es kommt", verriet sie. Die Kandidatin hat auch über ihre Pläne nach DSDDS geplaudert: „Ich möchte auch weiterhin Schlager singen. Das passt denke ganz gut zu mir. Viele in Deutschland lieben ja auch Schlager. Egal, wie es ausgeht – ichmöchte in dem Bereich bleiben. Aber ich kann auch Pop singen und habe zwei Songs auf Englisch geschrieben." Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.