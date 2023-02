DSDS 2023: Fatih Yüksel kommt mit Bachelorette-Star zum Casting!

Fatih Yüksel will bei „Deutschland sucht den Superstar“ groß rauskommen. Zur Unterstützung beim Casting bringt der 28-Jährige einige TV-Persönlichkeiten mit, welche ihm die Daumen drücken.

Der Düsseldorfer will der neue Superstar werden und mit „Sure Thing“ von Miguel und „Bruises“ von Lewis Capaldi vor den Juroren bei DSDS punkten. Mit seiner extrovertierten und temperamentvollen Art kommt der 28-Jährige bei seinen Freunden gut an. „Ich bin offen für alles und immer einer der Ersten, der auf der Tanzfläche ist!“, sagt der Kandidat.

Vom Look her ist Fatih Yüksel ein echter Hingucker. Denn mit modischen Accessoires und seiner auffälligen Haarfarbe setzt der 28-Jährige ein Fashion-Statement. Nicht nur mit seinem Look, sondern vor allem mit seinem Gesang will er die nächste Runde bei „Deutschland sucht den Superstar“ begeistern. Ob er aber die Juroren rund um Dieter Bohlen mit seiner musikalischen Darbietung überzeugen kann?

Fatih Yüksel bringt TV-Stars zum DSDS-Casting mit

Fatih Yüksel kommt gleich mit drei Damen zum Casting, welche aus „Köln 50667“, „Die Bachelorette“ oder DSDS bekannt sind. Die TV-Persönlichkeiten drücken dem 28-Jährigen die Daumen. Den passenden Support „3 Engel für Fatih“ hat er jedenfalls schon mal. Die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!