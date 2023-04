DSDS 2023: Diese Pläne hat Sem Eisinger nach der Show!

Sem Eisinger zählt zu einer der Favoriten bei „Deutschland sucht den Superstar“. Der Kandidat kämpft am Samstag um den Einzug ins Finale. Bei KUKKSI hat der 29-Jährige verraten, wie es für ihn nach der Show weitergeht.

In der ersten Live-Show konnte Sem Eisinger trotz eines schweren Schicksalsschlags alle überzeugen. Die Zeit bei DSDS ist für den Kandidaten unvergesslich. „Es war eine wunderschöne Reise – von Anfang bis jetzt. Ich hoffe, sie geht noch weiter. Ich habe mich besser kennengelernt und traf auf wundervolle Menschen. Es sind viele Freundschaften mit Kandidat:innen sowie mit Menschen aus dem Team entstanden. Das ist ein Segen“, sagt Sem Eisinger im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Und weiter sagt er: „Für mich ist es etwas Besonderes, in der Jubiläumsstaffel teilzunehmen. Auch, weil es davor hieß, es wäre die letzte Staffel. Ich finde es sehr schön, dass DSDS weitergeht. Das bietet vielen Menschen, die von Herzen aus gerne Musik machen, sich hier anzumelden und ihr Talent zu zeigen.“ Einen Juror hat der 29-Jährige besonders ins Herz geschlossen. „Ich habe alle Juroren ins Herz geschlossen und sind alle für einen da. Einen besonderen Draht habe ich aber zu Pietro. Manchmal lernt man jemanden kennen und hat das Gefühl, dass man ihn sehr lange kennt – so ist es in etwa bei ihm“, verriet uns Sem Eisinger.

So geht es für Sem Eisinger nach DSDS weiter

Unabhängig davon, ob er DSDS gewinnt oder nicht, will er nach der Show definitiv an der Musik festhalten. „Der Sieg wäre wunderschön. Ich will DSDS nutzen, um danach professionell Musik zu machen. Durch die Show kann man einen Bekanntheitsgrad erlangen, um den Menschen danach die Musik nahe zu bringen. Ich möchte Menschen dadurch verbinden“, so der DSDS-Kandidat. Sollte er gewinnen, würde er das Preisgeld vor allem in die Musik investieren. „Ich würde wahrscheinlich mit dem Preisgeld nichts machen. Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, in die Musik zu investieren. Es liegt natürlich viel an meiner Person und an mir selbst, aber das Finanzielle wäre eine super Stütze, um die Musik anzukurbeln“, plaudert der Sänger aus. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2023: Sem Eisinger wollte Live-Show abbrechen!