DSDS 2023: Diese Kandidaten sind im ersten Recall rausgeflogen!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ müssen sich die Kandidat:innen jetzt im Recall beweisen. 40 Sänger:innen kämpfen auf Mallorca ums Weiterkommen. Doch für einige Talente hat es nicht gereicht und müssen die Heimreise antreten.

Zu Beginn des Recalls zogen dunkle Wolken auf. Denn die Kandidat:innen übernachten in den ersten Nächten in keiner luxuriösen Villa, sondern in Zelten. Das sorgte bei einigen Sänger:innen für eine Schockstarre! Und es kam noch dicker: Fünf Sänger:innen mussten sich in einem „Wackler“-Contest für die Teilnahme an den kommenden Recall-Sets batteln. In neu formierten Gruppen ging es für die Talente anschließend in das Vocal-Coaching.

Für einige Kandidat:innen lief es im Recall dann absolut nicht rund. Denn Textkenntnisse, Songeinteilung und Timings bereiteten den Sänger:innen teilweise große Probleme. Glück hatten dagegen die „Goldene CD“-Kandidaten. Denn Andrea Renzullo aus Hamm, Kiyan Sepehr Yousefbeik aus Hannover, Riccardo Colo aus Wuppertal und Tilly Horn durften die Phase überspringen und stehen direkt in der nächsten Runde.

Diese 12 DSDS-Talente müssen die Show verlassen

40 Kandidat:innen traten im ersten Recall an. Doch dann hat die Jury ordentlich aussortiert. Denn nur 28 Sänger:innen haben die nächste Runde erreicht. Nach einem Battle war die Reise für Jana Milena Eßer und Sascha Wilhelm direkt vorbei. In Gruppen mussten sich die Talente dann beweisen. Doch für einige hat es nicht gereicht! So müssen Taro Sperlich, Vivien Ververgaert, Olivia Reichert, Julian Hildebrandt, Bobby Jovanovic, Lukas Becker, Nico Grund, Svenja Plaumann, Lea Bill und Julienne-Selin Faber die Show verlassen. Die weiteren Sänger:innen kämpfen weiter um den Einzug in die Live-Shows. RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!