DSDS 2023: Das wurde in der 1. Live-Show NICHT im TV gezeigt

Zehn Talente hatten sich für die erste große DSDS-Show qualifiziert. Vor rund 1.500 Gästen im Studio, der Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony sowie einem Millionenpublikum an den Bildschirmen durften sie am Samstagabend ihr Können erstmals auf der großen Showbühne beweisen. KUKKSI war im Studio in Köln vor Ort und verrät, was nicht im TV gezeigt wurde.

Ab jetzt entscheiden allein die Zuschauer: Per Telefon- und SMS-Voting können sie bestimmen, welche Kandidat:innen jeweils eine Runde weiter kommen. Die wenigsten Zuschauerstimmen erhielten gestern Rose Ndumba aus Essen und Natalie Nock aus Baden-Baden – sie müssen „Deutschland sucht den Superstar“ verlassen. Die weiteren acht Kandidat:innen kämpfen am Samstag um den Einzug ins Finale.

Das passierte hinter den Kulissen bei DSDS

Kurz vor der Show gab es ein Warm-up und das Studiopublikum wurde auf die erste Live-Show der Jubiläumsstaffel vorbereitet. Kurz vor Showstart wurde dem Publikum mit „Viva Colonia“ von den Höhnern ordentlich eingeheizt. Um 20:15 Uhr war es dann soweit: Mit der DSDS-Hymne „We have a dream“ begann die Sendung. In den Werbepausen war die Bühne nicht leer – ganz im Gegenteil: Fanscharen versammelten sich ums Jurypult und ergattern einige Selfies mit den Juroren. Besonders bei Katja Krasavice, welche vor allem mit ihrem Outfit für einen echten Hingucker sorgte, war der Andrang riesig. Und auch Pietro Lombardi machte einige Schnappschüsse mit Fans.

Zur ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ hat RTL zahlreiche ehemalige Juroren und Kandidat:innen eingeladen – dabei waren unter anderem Bruce Darnell, Menderes Bagci und Carsten Spengemann. Deshalb war der Andrang in den Werbepausen höher als sonst. Nach der Show gab es noch zahlreiche Fotos und Interviews auf der Bühne. Und selbst nach der Sendung standen noch zahlreiche Fans an der Bühne, welche vor allem Selfies mit Peris Grigoriadis wollten. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!