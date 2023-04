DSDS 2023: Das sind die Pläne von Aileen Sager nach der Show!

Aileen Sager trat in die Fußstapfen von Prince Damien und sorgte für einen echten „Glücksmoment“ in der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Kandidatin hat bei KUKKSI ihre Pläne nach der Show verraten.

Aileen Sager gehört zu den besten Kandidat:innen der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Für die 23-Jährige ging ein Traum in Erfüllung. „Es war ein unglaubliches Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Es war einfach total aufregend. Es war schon immer ein Traum von mir, auf einer solchen Bühne vor einem Millionenpublikum zu stehen. Das war ein atemberaubendes Gefühl und hat viel Spaß gemacht. Ich hatte auch meinen Fanclub und meine Familie war dabei“, sagt die Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Ich hatte schon etwas damit gerechnet, dass ich weit komme. Denn man glaubt ja schon etwas an sich. Aber es ist unfassbar, dass ich zu den Top 8 gehöre. Ich hatte zwei Tage gebraucht, um das alles zu realisieren“, sagt die Kandidatin. Backstage hat die Sängerin auch mit Prince Damien gesprochen – und er war von ihrer Performance begeistert. „Ich habe ja den Song von Prince Damien gesungen und haben auch miteinander gesprochen. Ich habe ja eine ganz andere Version gesungen und er fand es richtig toll. Der ist total lieb“, verriet sie uns.

Aileen Seger will weiter an Musik festhalten

Aileen Sager will nach DSDS definitiv weiter Musik machen. „Ich möchte auch weiterhin Schlager singen. Das passt denke ganz gut zu mir. Viele in Deutschland lieben ja auch Schlager. Egal, wie es ausgeht – ich möchte in dem Bereich bleiben. Aber ich kann auch Pop singen und habe zwei Songs auf Englisch geschrieben", so die Kandidatin. Und was würde die Sängerin mit dem Preisgeld machen, wenn sie gewinnen würde? „Ich würde mit dem Preisgeld in die Musik investieren. Man geht ja erstmal auf Tour und hat einen Plattenvertrag. Aber danach geht es ja weiter. Deshalb würde ich das Geld komplett in die Karriere stecken.