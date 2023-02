DSDS 2023: Das sind die 40 Recall-Kandidaten!

Die erste Runde bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist überstanden. In den Castingfolgen mussten die Kandidat:innen zeigen, was sie drauf haben. Nun steht fest, welche Nachwuchstalente es in den Recall geschafft haben.

Einige Kandidat:innen legten in den Castingfolgen von „Deutschland sucht den Superstar“ eine echte Bruchlandung hin, andere dagegen konnten die Jury überzeugen und haben es in den Recall geschafft. Und andere haben die Jury total geflasht, dass sie sogar die goldene CD erhalten haben – so zuletzt auch Tilly Horn. KUKKSI gibt einen Überblick, welche Kandidaten im Recall um den Einzug in die Live-Shows kämpfen.

Das sind die Top 40 Kandidat:innen von DSDS

Adriano Pecoraro (21) aus Neuwied

(21) aus Neuwied Aileen Sager (22) aus Birkenfeld

(22) aus Birkenfeld Andrea Renzullo (26) aus Hamm (Goldene CD Katja Krasavice)

(26) aus Hamm (Goldene CD Katja Krasavice) Bobby Jovanovic (30) aus Nürnberg

(30) aus Nürnberg Clara Stampf (21) aus Frankfurt

(21) aus Frankfurt David Leischik (27) aus Köln

(27) aus Köln Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

(17) aus Neumünster Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf

(28) aus Düsseldorf Felix Gleixner (26) aus Amberg

(26) aus Amberg Isa Berisha (22) aus Salzgitter

(22) aus Salzgitter Jaden Fischer (17) aus Bocholt

(17) aus Bocholt Jana Milena Eßer (23) aus Eberau (Österreich)

(23) aus Eberau (Österreich) Jill Lange (22) aus Römerstein

(22) aus Römerstein Julian Hildebrandt (27) aus Xanten

(27) aus Xanten Julienne-Selin Faber (16) aus Bexbach

(16) aus Bexbach Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover (Goldene CD Dieter Bohlen)

(25) aus Hannover (Goldene CD Dieter Bohlen) Lawa Baban (25) aus Gießen

(25) aus Gießen Lea Bill (19) aus Grevenbroich

(19) aus Grevenbroich Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Luzern, Schweiz)

(19) aus Dierikon (Luzern, Schweiz) Lukas Becker (22) aus Bonn

(22) aus Bonn Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

(19) aus Karlsruhe Melino Winterstein (23) aus Ingenheim

(23) aus Ingenheim Monika Gajek (21) aus Salzgitter

(21) aus Salzgitter Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

(29) aus Baden-Baden Nico Grund (29) aus Köln

(29) aus Köln „Big N“ Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther

(23) aus Werther Olga Levit (29) aus Berlin

(29) aus Berlin Olivia Reichert (21) aus München

(21) aus München Peris Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

(25) aus Pleidelsheim Riccardo Colo (22) aus Wuppertal (Goldene CD Pietro Lombardi)

(22) aus Wuppertal (Goldene CD Pietro Lombardi) Rose Ndumba (23) aus Essen

(23) aus Essen Sascha Wilhelm (29) aus Aach

(29) aus Aach Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

(29) aus Frankfurt Sidan Yilmaz (22) aus Altenholz

(22) aus Altenholz Svenja Plaumann (22) aus Duisburg

(22) aus Duisburg Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

(22) aus Gardelegen Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

(19) aus Pfäffikon (Schweiz) Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein (Goldene CD Leony)

(26) aus Monheim am Rhein (Goldene CD Leony) Vivien Ververgaert (28) aus Weeze

(28) aus Weeze Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München

Next stop Mallorca! Nach elf spannenden, unterhaltsamen und emotionalen Castingfolgen von „Deutschland sucht den Superstar“ geht die Reise für die besten 40 Talente der Jubiläumsstaffel weiter. Am Mittwoch kämpfen sie beim ersten Recall-Teil auf der Lieblingsinsel der Deutschen weiter darum, in die Live-Shows der 20. DSDS-Staffel einziehen zu dürfen. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!