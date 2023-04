DSDS 2023: Darum hat sich Lawa Baban ein Tattoo stechen lassen!

Lawa Baban gehört zu den besten Kandidat:innen der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Im Recall hat sich die Sängerin ein Tattoo gestochen – das war einer der bewegendsten Momente, wie sie bei KUKKSI erzählt.

Für Lawa Baban war es krass, erstmal auf einer solchen Bühne zu stehen. „Es war unbeschreiblich, aber zeitgleich auch beängstigend, auf einer solchen großen Bühne zu stehen. Das erlebt man sonst nicht im Alltag. Ich konnte es sehr genießen, obwohl ich aufgeregt war“, erzählt die Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Nach ihrer Performance in der ersten Live-Show bekam Lawa Baban viel Zuspruch – nicht nur von ihrer Familie, Freunden und dem Publikum, sondern auch ehemalige Juroren lobten ihren Auftritt. „Ich hatte großes Lampenfieber und hatte auch mit Bruce Darnell darüber gesprochen. Er hat gemeint, ich soll einfach so sein, wie ich bin. Ich bekam sehr viel Zuspruch und solche Gespräche sind hilfreich“, so die Kandidatin.

Lawa Baban hat sich ein Tattoo stechen lassen

Einer ihrer bewegendsten Momente ist ein Tattoo, welches sie sich im Laufe der Staffel gestochen hat. „Die DSDS-Reise war sehr besonders. Ein schönes Ritual war, als ich mir das Tattoo gestochen habe. Das ging mir sehr nahe“, verriet die Sängerin. Sie wollte die besondere DSDS-Zeit also auch auf ihre Haut verewigen lassen. Nach der Show hat sie schon einige Pläne: „Egal, wie es bei DSDS ausgeht, will ich dort anknüpfen, wo ich gerade bin und werde nicht locker lassen. Ich will meine Musik schreiben und mein eigenes Ding machen. Man wird ja hier motiviert, dass man singt und tanzt – diese Motivation will ich nicht verlieren und beibehalten.“

Mit den anderen Kandidat:innen versteht sie sich super: „Wir sind bei DSDS nicht nur Freunde, sondern es ist eher ein Familienverhältnis. Man kann sich nicht für seinen Sieg freuen, wenn jemand anderes rausfliegt – so sehr lieben wir uns. Wir sind 24 Stunden füreinander da. Wir werden auch alle in Kontakt bleiben." Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.