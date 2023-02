DSDS 2023: Bittere Tränen von Jill Lange im Recall!

Für die Kandidat:innen von „Deutschland sucht den Superstar“ ging es zum Recall nach Mallorca. Statt einer Partyvilla mussten die Sänger:innen die ersten Nächte in Zelten übernachten. Kandidatin Jill Lange, welche kürzlich einen handfesten Skandal auslöste, brach nach dem Recall in Tränen aus.

Bei den Performances in Gruppen brach das Chaos bei vielen Kandidat:innen aus. Denn einige Talente kamen mit den Songs überhaupt nicht klar. Und so wurden aus insgesamt 40 Sänger:innen dann 28 – die Jury hat im ersten Recall knallhart aussortiert. Die Recall-Kandidat:innen verfielen außerdem in eine Schock-Starre, nachdem sie erfahren haben, wo sie übernachten: Statt einer luxuriösen Villa ging es die ersten Nächte in Zelte. „Ich gehe da nicht einmal mehr auf die Toilette, wenn das so bleibt!“, rief Tilly Horn zum Pipi-Streik auf.

Jill Lange bricht in Tränen aus

Eine andere Kandidatin, welche die wohl bekannteste dieser Staffel ist, hatte im Recall ganz andere Probleme. Zur Erinnerung: Dieter Bohlen löste bei DSDS einen Sexismus-Skandal aus. „Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragte er Jill Lange. Die derzeit ausgestrahlten Shows wurden bereits im vergangenen Jahr aufgezeichnet – der Skandal ereignete sich jedoch erst vor einigen Wochen. Im Recall verzweifelte Jill Lange, nachdem sie erfahren hat, welchen Song sie gemeinsam mit den Teamkolleginnen Olga, Rose und Lawa performen muss.

Jill Lange brach im Recall in Tränen aus, denn sie fühlte sich nicht gewachsen, den Hit „Big Energy“ von Latto, Mariah Carey & DJ Khaled zu performen. „Ich weiß, dass ich es nicht kann. Das ist einfach peinlich. Ich weiß, dass ich nicht die beste Sängerin bin“, sagt die 22-Jährige. „Ich will mal einen Song, wo ich mich beweisen kann und wo ich meine Stimme zeigen kann. Das ist so eine Show für dich, aber für uns ist der Song halt gar nichts“, so Jill in die Richtung von Rose. Dann bekam sie auch noch eine Spitze von Dieter Bohlen: „Musikalisch ist der Song nicht besonders schwer. Die Vocal Coaches haben euch das vier Halbtöne tiefer gemacht. Das kann Heino singen. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann müsst ihr euch einfach eingestehen: ‚Ich kann nicht singen!'“ Autsch! Jill konnte die Jury nicht überzeugen – sie hat es aber dennoch in die nächste Runde geschafft. RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!