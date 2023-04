DSDS 2023: Big N feiert sein Comeback in den Live-Shows!

Einmal auf der DSDS-Bühne stehen und das Publikum begeistern – das war der große Traum von DSDS Ex- Kandidat Nikolaos Simediriadis. Jetzt wird er wahr: Am kommenden Samstag performt Nikolas aka „Big N“ seinen Megahit „Let’s Bounce“ in der zweiten Liveshow der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

Bereits bei seinem ersten Casting-Auftritt hatte sich der 23-Jährige aus Werther mit seinem eigenen Rap-Song in die Herzen der Jury und der Zuschauer gebounct: Kurz nach Ausstrahlung seines Auftritts ging der Mitschnitt auf TikTok viral – mehr als 10 Millionen Aufrufe zählt das Video heute. Im Thailand-Recall war für den gebürtigen Griechen Schluss mit der DSDS-Reise, doch seit Januar ist er bei Universal Music, einem der größten Plattenlabel Deutschlands, unter Vertrag.

Das sind die Top 8-Kandidat:innen

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

(23) aus Birkenfeld David Leischik (27) aus Köln

(27) aus Köln Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover – Goldene CD von Dieter

(25) aus Hannover – Goldene CD von Dieter Lawa Baban (26) aus Gießen

(26) aus Gießen Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

(19) aus Dierikon (Schweiz) Monika Gajek (21) aus Salzgitter

(21) aus Salzgitter Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

(25) aus Pleidelsheim Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Die Top 8-Kandidat:innen müssen in der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ alles geben. Denn es geht um den Einzug ins Finale. Welche Sängerinnen und Sänger können die Jury überzeugen? Und wer muss kurz vorm Finale seine Koffer packen? Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!