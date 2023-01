DSDS 2023: Arif Emre Demir versucht erneut sein Glück

Nanu, den kennen wir doch?! Zumindest dürfte Arif Emre Demir einigen Fans von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt vorkommen. Denn nach 2020 versucht der Kandidatin in der finalen Staffel der Castingshow erneut sein Glück.

Arif Emre Demir beeindruckt vor allem mit seinem Äußeren. Denn mit seiner tiefen Stimme fällt er sofort aus, aber auch sein Bart ist ein echter Hingucker. Und auch auf seinen durchtrainierten Body dürften wohl viele Mädels abfahren. „Menschen, die mich zum ersten Mal sehen, denken: Der sieht gefährlich aus!“, sagt der 25-Jährige.

Arif Emre Demir war 2020 bereits bei DSDS

Vor seinem Aussehen braucht sich niemand zu fürchten, wie Arif Emre Demir verspricht. Der Sänger aus Berlin kann keiner Fliege was zuleide tun. „Ich bin einfach nur die liebste Seele der Welt“, so der 25-Jährige. Der Kandidat war bereits im Jahr 2020 bei DSDS und will nun erneut sein Glück versuchen. Denn damals hat es nicht in den Recall geschafft – das will er diesmal nun ändern.

Er würde alles dafür tun, den Recall-Zettel zu ergattern. Der erste Auftritt bei DSDS hat ihn geprägt und ist ein Teil von seinem Leben geworden. Jetzt will er die Jury auf ganzer Linie überzeugen! Ob er es diesmal in den Recall schaffen wird oder ist im Jurycasting doch wieder Schluss? Das zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr in der neuen Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!