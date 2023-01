DSDS 2023: Anna Karina Henke war 2016 schon beim Casting!

Eine alte Bekannte kommt zu „Deutschland sucht den Superstar“ zurück. Anna Karina Henke war bereits 2016 im Casting und ist nur knapp gescheitert. Die 27-Jährige versucht in der finalen Staffel erneut ihr Glück.

Anna Karina Henke aus Wolfenbüttel ist ein Dorfkind, aber bezeichnet sich absolut als nicht langweilig. Denn in der 27-Jährige steckt extrem viel Power – und das will sie auch beim Casting zeigen! „Ich bin ein Energiebündel und Entertainment genug!“, sagt die 27-Jährige.

Anna Karina Henke war schon mal bei DSDS

Die Nachwuchssängerin hat bereits Castingerfahrung. Denn 2016 nahm sie bereits an „Deutschland sucht den Superstar“ teil – damals hat sie nur knapp den Einzug in die nächste Runde geschafft. „Diesmal bekomme ich alle Ja’s“, zeigt sie sich sicher. Ob Dieter Bohlen die Kandidatin wieder erkennen wird?

Anna Karina Henke hat vor allem viele kleine Fans. Denn die 27-Jährige betreut als Sozialassistentin viele Kleinkinder in einer Kinderkrippe. Und die kleinsten Fans drücken ihr natürlich die Daumen. Da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen? Kann Anna Karina Henke die Jury diesmal wirklich überzeugen? Das zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr in der neuen Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!