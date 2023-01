DSDS 2023: Ange-Bienvenue Dadjo heilt seine Patienten mit Song von Helene Fischer!

Helene Fischer ist DIE erfolgreichste Schlagerqueen in Deutschland. Und auch bei DSDS kommt man um ihre Songs nicht herum. Denn Kandidat Ange-Bienvenue Dadjo will es mit Hit „Atemlos durch die Nacht“ in den Recall schaffen.

Der 27-Jährige aus Tunesien ist vor fünf Jahren ohne Familie ganz allein nach Deutschland gezogen. Er hat Deutsch studiert und will nun eine Musikkarriere starten. Deshalb hat sich der Nachwuchssänger auch bei „Deutschland sucht den Superstar“ beworben. „In Togo habe ich einen Deutsch-Club geleitet und wir haben regelmäßig Praktikanten vom Goethe-Institut in Deutschland empfangen. Die haben uns die Musik von Helene mitgebracht, die mir sofort gefallen hat“, sagt der 27-Jährige in der Bild-Zeitung.

Ange-Bienvenue Dadjo ist Fan von Helene Fischer

Er schwärmt total von Helene Fischer: „Wenn Helene singt, versteht man jedes Wort. Wir haben ihre Lieder dann genutzt, um durch ihre Texte noch besser Deutsch zu lernen.“ Gegenüber RTL verrät der Krankenpfleger, dass er mit der Musik sogar zahlreichen Patient:innen helfen konnte. Denn er hat diesen immer regelmäßig Songs von Helene Fischer vorgesungen. „Egal, wie man sich fühlt, was für Probleme man hat oder wodurch man gehen muss – Musik hat eine heilende Wirkung!“, so der Kandidat.

Als Ange-Bienvenue Dadjo im DSDS-Casting ankündigt, den Song „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer singen zu wollen, staunen die Juroren nicht schlecht. Ob er auch die Jury mit seiner Interpretation „atemlos“ machen kann? Das zeigt RTL in der zweiten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!