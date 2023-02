DSDS 2023: Andrea Renzullo war bereits beim Supertalent!

Nanu, den kennen wir doch?! Bei „Deutschland sucht den Superstar“ sind durchaus auch immer mal wieder bekannte Gesichter dabei – so auch Andrea Renzullo, welcher jetzt in der neuen Castingfolge sein Glück versuchen wird.

Einige bekannte Gesichter waren in dieser Staffel von DSDS bereits dabei – so beispielsweise Kandidatin Susanna Okonowski, welche für GZSZ vor der Kamera stand. In der neuen Castingfolge tritt ebenfalls kein Unbekannter vor die Jury – und zwar Andrea Renzullo. Denn der 26-Jährige hatte schon einige TV-Auftritte. Und auch Dieter Bohlen dürfte ihn vielleicht noch kennen.

Andrea Renzullo hat es weit beim Supertalent geschafft

Andrea Renzullo schaffte es als Kind auf die vorderen Plätze bei „Das Supertalent“. Und auch bei „Deutschland sucht den Superstar“ nahm der 26-Jährige schon mal teil und hat es auch dort ziemlich weit geschafft. Nun will er sein Glück erneut versuchen und freut sich vor allem auf Dieter Bohlen. Ob der Poptitan den Sänger auch wieder erkennen wird?

Nicht nur Musik ist die Leidenschaft des sympathischen Italo-Westfalen, sondern auch das Zeichnen und Tätowieren gehört ebenfalls zu seinem Leben. Besonders überzeugen kann er vor allem mit seiner gefühlvollen Stimme. Jetzt will er nochmal einen neuen Anlauf versuchen und es in der finalen Staffel der Show ganz weit schaffen. Die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar" zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.