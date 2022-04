DSDS 2022: Wer schafft es in die Live-Shows?

Die Top 10 und der Einzug in die Live-Shows von DSDS sind zum Greifen nahe! Für die letzten 12 Kandidat:innen wird es am Samstag ernst. Juror Florian Silbereisen verkündet ihnen direkt zu Beginn das finale Set und die Songs: Alle werden solo singen! Bevor die letzten Performances in der Idylle des Amphitheaters in Lecce/Italien starten, erwartet die Kandidat:innen noch ein Umstyling, bei dem so manche Eitelkeiten aufgedeckt werden.

Eine besondere Überraschung erwartet vier der Kandidat:innen: Sie dürfen mit ihren Liebsten zu Hause telefonieren. Wer das sein soll – das müssen die Talente selbst entscheiden. Ein letztes Mal sitzt die Jury aus Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen mit den Top 12 zusammen, teilen private Momente und singen emotionale Songs. Am Abend ist es dann soweit: Es geht um alles oder nichts.

Das sind die Talente mit ihren Songs

Audition 1: Dominik Simmen mit „Summer Of ‘69“ von Bryan Adams

Audition 2: Melissa Mantzoukis mit „Beautiful“ von Christina Aguilera

Audition 3: Tina Umbricht mit „Runaway Baby“ von Bruno Mars

Audition 4: Amber van den Elzen: mit „Jolene“ von Dolly Parton

Audition 5: Gianni Laffontien mit „Delilah“ von Tom Jones

Audition 6: Mechito mit „80 Millionen“ von MoTrip

Audition 7: Melissa Turan mit „Do It Like A Dude“ von Jessie J

Audition 8: Din Omerhodzic mit „Wenn Worte meine Sprache wären“ von Tim Bendzko

Audition 9: Emine Knapczyk mit „Behind Blue Eyes“ von Limp Bizkit

Audition 10: Harry Marcello Laffontien mit „(It Looks Like) I’ll Never Fall in Love Again“ von Tom Jones

Audition 11: Domenico Tarantino mit „Dancing in the Moonlight“ von Toploader

Audition 12: Abigail „Abi“ Campos mit „Believer“ von Imagine Dragons

RTL und RTL+ zeigen den Auslandsrecall von DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.