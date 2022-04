DSDS 2022: Wer ist raus? Diese Kandidaten fliegen aus der 2. Liveshow!

In der vergangenen Woche mussten sich die Top erstmals in der Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“ beweisen. Nun mussten sich die besten 8 Kandidat*innen in der nächsten Liveshow beweisen. Doch für zwei Nachwuchstalente ist der Traum geplatzt.

25 Kandidat*innen durften mit nach Italien, 10 Talente haben es in die Liveshows von DSDS geschafft. In den Liveshows entscheiden erstmals nicht die Juroren, sondern die Zuschauer haben die Macht, wer weiterkommt oder auch gehen muss. Nach Thomas Anders in der ersten Liveshow gab es auch diesmal tatkräftige Unterstützung: Sarah Engels war als Gastjurorin im Einsatz. Die Top 8-Kandidat*innen sangen diesmal die größten Filmhits. Denn das Motto lautete diesmal „Movie Night“.

Das waren die Songs in der 2. Liveshow

Amber van den Elzen: „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper

„Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper Din Omerhodzic: „She’s Like The Wind“ von Patrick Swayze

„She’s Like The Wind“ von Patrick Swayze Dominik Simmen: „What I’ve Done“ von Linkin Park

„What I’ve Done“ von Linkin Park Gianni Laffontien: „Oh, Pretty Woman“ von Roy Orbison

„Oh, Pretty Woman“ von Roy Orbison Harry Marcello Laffontien: „I’m Still Standing“ von Taron Egerton / Elton John

„I’m Still Standing“ von Taron Egerton / Elton John Melissa Mantzoukis: „Never Enough“ von Loren Allred

„Never Enough“ von Loren Allred Melissa Turan: „Lady Marmalade“ von Christina Aquilera, Lil’Kim, Mya & Pink

„Lady Marmalade“ von Christina Aquilera, Lil’Kim, Mya & Pink Tina Umbricht: „Crazy In Love“ von Beyoncé

Diese Kandidaten sind raus

Die 25 Kandidat*innen gaben in der zweiten Liveshow wieder ihr Bestes. Aber nicht jede Performance kam bei den Juroren an: So musste beispielsweise Tina Umbricht viel Jury-Kritik einstecken. Doch am Ende zählte nur die Meinung der Zuschauer: Tina Umbricht und Din Omerhodzic haben die wenigsten Anrufe erhalten und konnten die Fans vor dem Fernseher nicht überzeugen – für die beiden Talente ist damit der Superstar-Traum geplatzt. In der kommenden Woche kämpfen die Top 6-Kandidat*innen um den Einzug ins Finale. Das Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am nächsten Samstag um 20:15 Uhr.