DSDS 2022: Wer ist raus? Das sind die Finalisten!

In der dritten Liveshow von DSDS mussten die Kandidaten wieder alles geben! Denn schließlich ging es um den Einzug ins Finale der Show. Zwei Kandidaten sind kurz davor jedoch ausgeschieden. Nun stehen auch die Finalisten fest. Die Top 4-Kandidaten kämpfen in der kommenden Woche um den Titel.

Din Omerhodzic und Tina Umbricht mussten sich in der zweiten Liveshow verabschieden. In der ersten Liveshow mussten Domenico Tarantino und Abi Nova Campos gehen. Sechs Talente haben es in die dritte Liveshow geschafft und kämpften um den Einzug ins Halbfinale und gaben alles. Denn schließlich wollte jeder den Einzug ins große Finale am kommenden Samstag schaffen. Das Motto lautete „The Power of Love“ – die Kandidaten sangen die schönsten Liebeslieder und zeigten sich von ihrer emotionalen Seite.

Diese Kandidaten haben es ins Halbfinale geschafft

Harry Laffontien , 21, Artist aus Hiddenhausen

Gianni Laffontien , 17, Artist aus Hiddenhausen

Amber van den Elzen , 20, Studentin (Marketing Management) aus Gemert/NL

Melissa Turan , 24, Kosmetikerin aus Wiesloch

Melissa Mantzoukis , 18, Bankkauffrau aus Ingolstadt

Dominik Simmen, 23, Student (Psychologie) aus Kiel

Wer ist ausgeschieden?

Sechs Kandidaten performten und sangen um die Gunst der Zuschauer. Sie haben alles gegeben – gezittert, gefeiert und geweint. Die Jury konnte zwar ihre Kritik abgeben, aber am Ende hat das Publikum entschieden. Melissa Turan und Dominik Simmen haben die wenigsten Anrufe erhalten und sind aus der Liveshow ausgeschieden. Damit ist für die zwei Nachwuchstalente der Traum vom Superstar geplatzt. Freuen dürfen sich hingegen die anderen vier Kandidaten, denn sie haben es ins Finale geschafft: Harry Laffontien, Melissa Mantzoukis, Amber van den Elzen sowie Gianni Laffontien. In der kommenden Woche wird dann der Superstar der diesjährigen Staffel gekürt. Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS: Das passiert hinter den Kulissen der Show!