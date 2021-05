DSDS 2022: So kannst du dich bewerben!

„Deutschland sucht den Superstar“ erfindet sich neu! Mit einem komplett neuen Konzept geht die beliebte Castingshow in die nächste Runde. Schon jetzt kann man sich für die neue Staffel bewerben! KUKKSI verrät dir, welche Voraussetzungen du dafür mitbringen musst.

Jan-Marten Block hat die vergangene Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen und konnte sich im Finale gegen seine Mitstreiter durchsetzen. Die nächste Staffel steht bereits in den Startlöchern – und das mit einem komplett neuem Konzept! Denn die RTL-Show erfindet sich neu. Erstmals in der Geschichte der Sendung wird nicht Dieter Bohlen in der Jury sitzen. Trotz der Umbruchphase kann man sich schon jetzt für DSDS bewerben.

So kannst du dich bewerben

Wenn du dich für „Deutschland sucht den Superstar“ bewerben willst, musst du das Online-Formular der Produktionsfirma UFA ausfüllen. Dort musst du deine persönliche Daten hinterlegen, deine Kontaktdaten und dir werden Fragen gestellt, ob du beispielsweise schon TV-Erfahrung hast, ob von dir Aufnahmen bereits veröffentlicht wurden und was man über dich wissen muss. Du solltest ein Aussagekräftiges Video hochladen und deine Social-Media-Kanälee hinterlegen. Später erhältst du eine Mail mit einer Einladung zum Online-Casting – das kann man sich wie einem Videocall vorstellen. Das Beste: Du musst dafür nicht extra anreisen. Wenn du mit deinem Gesangstalent überzeugen kannst, stehst du eventuell bald vor der prominenten DSDS-Jury.

Diese Voraussetzungen musst du mitbringen

Um sich bei „Deutschland sucht den Superstar“ bewerben zu können, musst du einige Voraussetzungen mitbringen. Du musst in Deutschland leben und auch hier arbeiten dürfen. Es dürfen sich nur Personen bewerben, die im kommenden Jahr am 01.01. zwischen 16 und 30 Jahre alt sind. Wenn du also beispielsweise an dem Datum erst 15 Jahre alt bist, darfst du noch nicht an der Show teilnehmen. Unter 18-Jährige benötigen außerdem eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Wenn du bereits ein Management oder einen Plattenvertrag hast, darfst du ebenfalls nicht bei DSDS teilnehmen. Für das Casting solltest du drei Songs vorbereiten – gerne auch mit Instrument, wie die UFA auf ihrer Website schreibt. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, darfst du bei DSDS mitmachen – und vielleicht wirst du ja sogar der neue Superstar… Schon gelesen? Jan-Marten Block: Erste Worte nach seinem DSDS-Sieg!