DSDS 2022: Marco Schreyl kennt die neue Jury nicht!

Marco Schreyl feiert bei „Deutschland sucht den Superstar“ sein Comeback. Der 48-Jährige wird nach rund zehn Jahren die Live-Shows präsentieren. Nun verriet der Moderator: Er kennt die neue Jury noch gar nicht!

DSDS geht in die heiße Phase. Nach den Castings und dem Recall stehen ab diesem Samstag die Live-Shows an. Die News sorgte für wenigen Tagen für eine Überraschung: Marco Schreyl wird die Show präsentieren. Bereits vor einigen Jahren präsentierte der Moderator die Live-Shows. Er hat jetzt offenbart, dass er die neue Jury noch nicht mal kennt.

Marco Schreyl hat Jury noch nicht gesehen

„Ich habe die Jury noch gar nicht persönlich kennengelernt. Wir werden uns einen und zwei Tage vor der Show das erste Mal sehen“, sagt Marco Schreyl im Interview mit der Bild-Zeitung. Neben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad wird es in der ersten Live-Show auch einen Gastjuror geben – und zwar Thomas Anders. Insgesamt vier Juroren werden also an diesem Samstag die Leistungen der Kandidaten beurteilen.

Comeback nach zehn Jahren

Marco Schreyl selbst hätte es kaum für möglich gehalten, dass er nochmal zu „Deutschland sucht den Superstar“ zurückkehrt. „Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass DSDS und Marco Schreyl in diesem Leben noch einmal denselben Weg einschlagen werden“, meint er. Ob die Quoten mit seinem Comeback möglicherweise wieder steigen könnten? „Dass es gerade schwer ist, wissen wir alle. Aber ich verspüre keinen Druck. Ich verspüre viel Vorfreude“, erzählt er. Die erste Live-Show von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2022: Melissa Turan will die Bühne zerfetzen!