DSDS 2022: Hat Domenico Tarantino einen Freund?

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ stehen die Live-Shows an! Dabei ist auch Domenico Tarantino, welcher zu den besten Sängern der diesjährigen Staffel gehört. Der 24-Jährige hat bei KUKKSI jetzt verraten, ob er derzeit einen Freund hat.

Mit seiner Stimme und Performance konnte Domenico Tarantino sowohl die Jury als auch Zuschauer überzeugen. In der ersten Live-Show will der 24-Jährige alles geben. „Ich fühle mich sehr gut. Ich bin voller Vorfreude, dass ich am Samstag auf der großen Bühne gut performen werde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme. Ich stand damals im Casting und hatte Angst, überhaupt weiterzukommen“, sagt Domenico Tarantino im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Domenico Tarantino spricht über seinen Beziehungsstatus

Seine Freunde und Familie sind total stolz, dass er es soweit geschafft hat. „Meine Familie und Freunde finden es toll, dass ich es so weit geschafft habe – besonders meine Mutter. Viele von ihnen werden auch in der ersten Live-Show dabei sein“; so der 24-Jährige. Doch hat der Superstar-Anwärter eigentlich auch einen Freund? „Ich habe derzeit keinen Freund“; verriet er uns. Für die Liebe hat er derzeit sowieso kaum Zeit, denn Domenico Tarantino will sich nach DSDS voll auf das Musikbusiness konzentrieren. „Ich habe derzeit ganz andere Prioritäten, als eine Beziehung zu führen. Ich könnte demjenigen derzeit auch gar nicht gerecht werden derzeit zeitlich und emotional habe ich gar keine Kapazitäten dafür. Aber irgendwann wird es wieder soweit sein“, erzählt er.

Nach der Zeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat der 24-Jährige bereits konkrete Pläne. „Es gibt schon die ein oder andere Anfrage, was Auftritte angeht. Da wird noch einiges kommen“, sagt der 24-Jährige. Für die erste Live-Show hat er sich jedenfalls viel vorgenommen: „Ich habe einen tollen Song und kann nochmal eine andere Seite von mir zeigen. Mit meiner charismatischen Art kann ich die Zuschauer hoffentlich überzeugen.“ Die erste Live-Show von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Domenico Tarantino: So heftig ist der Druck bei DSDS wirklich!