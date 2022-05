DSDS 2022: Erste Worte von Gewinner Harry Laffontien!

4 Kandidaten standen im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“. Doch gegen Mitternacht hat seine Stunde geschlagen: Harry Laffontien konnte sich gegen die Konkurrenten durchsetzen und schnappte sich den Titel.

Harry Laffontien ist der Gewinner der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. KUKKSI war im Studio beim Finale dabei und hat nach der Live-Show mit dem Sieges gesprochen. Er selbst kann sein Glück noch gar nicht in Worte fassen. „Es könnte mir nicht besser gehen. Dieses Gefühl, dass man wirklich gewonnen hat und am Ziel angekommen ist, ist der absolute Wahnsinn und damit hätte man niemals gerechnet“, sagt der 21-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Harry Laffontien will mit seinem Bruder zusammen auftreten

Doch kurz vor dem Finale lief nicht alles nach Plan – und dennoch konnte er sich gegen die drei anderen Kandidaten durchsetzen. „Zuletzt war es eine Achterbahn der Gefühle, denn ich hatte starke Probleme mit meinen Stimmbändern. Dementsprechend hatte man sich noch mehr Druck und Sorgen gemacht“, verriet Harry Laffontien. Der 21-Jährige würde künftig gerne mit seinem Bruder Gianni Laffontien zusammen auftreten: „Ich würde mir sehr wünschen, mit meinem Bruder künftig auch etwas musikalisch zusammen zu machen. Aus diesem Grund sind wir zu DSDS gegangen.“

Das plant er mit der Siegesprämie

Und was will Harry Laffontien mit der Siegprämie machen? „Ich werde das Preisgeld zur Seite legen und mit meiner Familie sprechen. Wir werden alles dafür tun, dass wir unseren Betrieb sesshaft machen können und als Familie zusammen zu Hause leben können“, so der 21-Jährige. Bis er realisiert, dass er der diesjährige DSDS-Gewinner ist, wird es wohl noch dauern. Kurz nach der Live-Show flossen bei ihm und seinem Bruder jedenfalls einige Tränen – vor Freude.