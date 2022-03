DSDS 2022: Die Kandidaten im neunten Casting

Wenn es um die Casting-Performances der Kandidat:innen geht, ist die Jury immer hellwach und freut sich über viele musikalische Genres, die es zu beurteilen gilt. Auch in den Pausen im Casting-Kubus kommen die Vollblutmusiker nicht zur Ruhe: Mal schnappt sich Ilse DeLange die Gitarre und singt einen ihrer großen Hits, mal erklärt Florian Silbereisen seinen beiden Jury-Kolleg:innen einen seiner Songtexte und mal stimmt Toby Gad spontan einen „DSDS-Song“ an.

Als dann auch noch ein Harzer Kinderchor vor dem Casting-Kubus performt, geht der Jury vollends das Herz auf. Der Lohn: Ein symbolischer Recall-Zettel für die Kids. Doch das Highlight der 9. Castingfolge am 5. März um 20:15 Uhr bei RTL soll noch kommen: Ilse DeLange vergibt ihre Goldene CD an ein ganz besonderes Gesangs-Talent! Wer von diesen Kandidat:innen wird es sein?

Das sind die Kandidaten im neunten DSDS-Casting

Pascal Stenzel (28) aus Köln

Song Jurycasting: „Herz über Kopf“ von Joris

Motivation hat einen Namen: Pascal Stenzel (28) aus Köln! Beruflich ist er Motivationscoach und sieht in allem und jedem etwas Positives. „Musik ist der Schlüssel zur emotionalen Schatzkiste!“, empfindet Pascal und singt unter anderem, wenn er U-Bahn-Treppen hoch- und runterläuft. Durch den frühen Verlust seiner Eltern musste er schnell lernen, seinem Leben etwas Positives abzugewinnen – was ihm bravourös gelungen ist! Gut gelaunt und mit lautem Gesang betritt Pascal den Casting-Kubus und blickt in staunende Jury-Augen. Werden sich seine prominenten Zuhörer von der Energie mitreißen und sich zur Vergabe des Recall-Zettels motivieren lassen?

Saran Sangare (29) aus Köln

Song Jurycasting: „At Last“ von Etta James

Saran Sangare (29) aus Köln liebt den Mix aus multikulturellen Einflüssen in der Familie: Ihre Mutter ist Türkin und ihr Vater stammt aus Guinea. Auch in ihrem Job hat sie Kontakt zu vielen Kulturen und engagiert sich für Flüchtlinge im Ausländeramt. Die hilfsbereite Saran ist eigentlich ausgebildete Bühnentänzerin und entdeckte ihre Liebe für das Singen erst spät. Trotzdem möchte sie die Jury überraschen und eine eindrucksvolle Gesangs-Performance abliefern. Ganz besondere Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Bruder Nazim, der als Profi-Fußballer bei Fenerbaçe Istanbul in der Türkei große Bekanntheit genießt und ihr aus der Ferne die Daumen drückt.

Lisandra Estevez Gonzalez (23) aus Würzburg

Song Jurycasting: „Ich“ von Sarah Engels

Multikulti ist auch das Motto von Lisandra Estevez Gonzalez (23) aus Würzburg: Ihre Mutter kommt aus Peru, ihr leiblicher Vater aus Kuba und ihr Stiefvater stammt aus Frankreich. „Lizzy“ ist eine ständige Frohnatur und lebt in einer WG mit ihrem Freund und einem Kumpel. Die Kinderkrankenschwester in Ausbildung tanzt gerne Bachata und hat das gute Rhythmusgefühl wohl von ihren Eltern geerbt. Ihre musikalischen Favoriten sind allerdings eher südländisch untypisch: Lisandra steht nämlich auf deutschen Schlager!

Domenico Tarantino (24) aus Hamburg

Song Jurycasting: „Bruises“ von Lewis Capaldi

„Die Musik gab mir schon so oft die Möglichkeit, Erlebtes durch bestimmte Songs nachzuempfinden und so Schmerz und Trauer besser verarbeiten zu können“, beschreibt der 24-Jährige Domenico Tarantino (24) aus Hamburg seinen ganz persönlichen Stellenwert für Musik in seinem Leben. Für Aufmerksamkeit sorgt der 24-Jährige regelmäßig in Hamburgs Karaoke-Bars, wo er sich als Sänger einen Namen gemacht hat. Einen guten Ausgleich findet der Bänker in seiner Freizeit beim Tanzen und hat Spaß mit High-School-Musical-Workouts. Motiviert von seinem guten Freund Daniel „Ludi“ Ludwig, dem DSDS-Halbfinalisten des letzten Jahres, möchte Domenico nun den Recall erreichen!

Mailin Fiona Jöhnk (29) aus Süderbrarup

Song Jurycasting: „Never Not Try“ von Jan-Marten Block

Mailin Fiona Jöhnk (29) aus Süderbrarup ist eine selbstständige Fotografin, liebt ihre norddeutsche Heimat und sagt von sich: „Ich bin eine Küsten-Deern“. Früher hatte Mailin dieselbe Haarfarbe wie ihr Chihuahua Milo, der ihr ein und alles ist und sie bei jedem ihrer Auftritte begleitet. Bei ihrem DSDS-Casting ist allerdings ihr Freund dabei und drückt die Daumen. Das besondere für die Jury: Mailin präsentiert einen Song von DSDS-Vorjahressieger Jan-Marten Block, den sie bei einem ihrer Auftritte kennen gelernt hatte.

Cameron Boedler (19) aus Linz (Österreich)

Song Jurycasting: „Break My Heart Again“ von FINNEAS

Der Deutsch-Brasilianer Cameron Boedler (19) aus Linz (Österreich) ist schnell unterwegs: Als ehemaliger professioneller Kart-Fahrer kann er auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken und gewann weltweit viele Rennen und Trophäen. Den Rennsport hat er schließlich gegen gute schulische Leistungen eingetauscht und möchte jetzt als Mechatroniker ins Berufsleben einsteigen. Doch die Musik bleibt seine große Liebe, mit der jetzt auch die DSDS-Jury überzeugen möchte.

Sophie-Lina Abi Haidar (20) aus Moers

Song Jurycasting: „Checka“ von Loredana & Delara

Die Pastellton-liebende Sophie-Lina Abi Haidar (20) aus Moers achtet sehr auf ihr Äußeres und gibt entsprechend viel Geld für angesagte Kleidung, Make-Up und Styling aus. So ist sie sich sicher, ihr Umfeld von sich überzeugen zu können – beim DSDS-Casting natürlich auch die Jury. Ihre Mutter, die sie bei DSDS angemeldet hat, ist selbst Sängerin und Sophies größter Fan. Früher hat die 20-Jährige an Epilepsie gelitten, doch sie hat es geschafft, ihr Leben durch Sport und Musik wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.

Steven Schlesinger (27) aus Herrenberg

Song: „Runaway“ von Bon Jovi

„Schon als kleines Kind habe ich gedacht: Irgendwann willst du mal da stehen mit dem Recall-Zettel in der Hand“, träumt Steven Schlesinger (27) aus Herrenberg, genannt „Schlesi“ schon vor seinem Casting-Auftritt von großen Taten. Neben seinen musikalischen Plänen ist der 27-Jährige im Alltag als Gaming-Moderator viel auf Twitch unterwegs. Rock und Metal sind seine favorisierten Musik-Richtungen – das möchte er nun auch beim DSDS-Casting zu Gehör bringen.

Suzana Motika (21) aus Rorschach (Schweiz)

Song Jurycasting: „Don’t Cha“ von The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes

Suzana Motika (21) aus Rorschach (Schweiz) wurde in Deutschland geboren, lebt erst seit Kurzem in der Schweiz und ihre Familie stammt aus Serbien. Die temperamentvolle Finanzberaterin besitzt symbolisch für ihren Kampfgeist ein Boxhandschuh-Tattoo und sagt: „Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich den Leuten schon, dass sie sich nicht mit mir anlegen sollen!“ Ist das auch eine Kampfansage an die Jury?

Emanuel Tavares Cabral (19) aus Ipsach

Song Jurycasting: „7 Years“ von Lukas Graham

Der Schweizer Emanuel Tavares Cabral (19) aus Ipsach hat portugiesische Wurzeln und beherrscht sogar einige heimatliche Volkstänze. Das begeistert die Jury schon vor seinem Auftritt – spontan erklärt sich Ilse DeLange zu einem Paar-Tanz mit Emanuel bereit. Seine Ausbildung zum Hochbauzeichner hat der 19-Jährige abgebrochen, darum möchte er jetzt umso mehr auf der DSDS-Bühne überzeugen.

Lena Engemann (22) aus Magdeburg

Song Jurycasting: „Achterbahn“ von Helene Fischer

Die fröhliche Tourismuskauffrau Lena Engemann (22) aus Magdeburg arbeitet im Reisebüro ihres Onkels und liebt es, zu verreisen. Ihren Freund, seines Zeichens Leistungs-Sportler, hat sie über ihren Vater, der Physiotherapeut ist, kennengelernt. Schon seit vielen Jahren ist sie als erfolgreiche Hochzeitssängerin unterwegs und möchte ihre Gesangs-Erfahrungen nun auch auf der DSDS-Bühne nutzen.

Alicia Wilke (26) aus Dortmund

Song Jurycasting: „Give It To Me Right“ von Melanie Fiona

Die 26-Jährige Alicia Wilke (26) aus Dortmund arbeitet bei einer Bank als Verkaufsleiterin für Versicherungen. Mit der Musik hat Alicia als Kleinkind angefangen, hauptsächlich um den kranken Großvater aufzuheitern. Die gut gelaunte Lady aus dem Ruhrgebiet singt gern auf Veranstaltungen und in Karaokebars. „Ich mag meine Stimme, weil sie sehr kraftvoll ist“, weiß Alicia um ihre Stärken. Ob das auch die Jury erkennen wird?

Tobias Perschke (26) aus Niederkassel

Song: „Kogong“ von Mark Forster

Tobias Perschke (26) aus Niederkassel ist Dauerstudent der Musikwissenschaften und Anglizistik, wohnt noch bei seiner Mutter und will nur eines in seinem Leben: Musik machen, ohne Plan B! Als gebürtiger Norddeutscher hat er eine Affinität zum Meer, ist ein Träumer, aber auch ein Sturkopf. Der Perfektionist spielt in einer Post-Hardcore-Band und steht auch mal als Sänger lautstark am Mikro. Im DSDS-Casting zeigt er allerdings auch, dass er die leiseren Töne beherrscht.

