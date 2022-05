DSDS 2022: Das wurde im Finale nicht im TV gezeigt!

Der Sieger der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde gekürt. Harry Laffontien hat sich in der Live-Show durchgesetzt und konnte bei den Zuschauern am meisten punkten. KUKKSI war im Studio in Köln vor Ort und verrät, was nicht im TV gezeigt wurde.

Die vier Finalisten mussten jeweils drei Songs im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ performen. Doch am Ende gab es nur ein Gewinner – und dieser heißt Harry Laffontien. Kurz nach dem Finale zeigte er sich überglücklich und wird diese Nacht wohl nie vergessen. „Es könnte mir nicht besser gehen. Dieses Gefühl, dass man wirklich gewonnen hat und am Ziel angekommen ist, ist der absolute Wahnsinn und damit hätte man niemals gerechnet“, sagt der 21-Jährige kurz nach der Live-Show im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Der Stuhl von Joachim Llambi kollabierte

Doch einiges haben die Zuschauer nicht im TV gesehen: In den Werbepausen ging die Party weiter und die Crew heizte dem Publikum mit diversen Songs ordentlich ein. Die Juroren haben während den Auftritten mitgefiebert und getanzt – da kollabierte selbst der Stuhl von Gastjuror Joachim Llambi. Denn es löste sich ein Rad, welches er während der Show wieder befestigte. Während Florian Silbereisen in den Werbepausen oft verschwand, wurden Illse DeLang und Toby Garn wieder hübsch gemacht.

Viel Trubel gab es vor allem nach der Live-Show auf der Bühne: Für die Familie von Harry Laffontien gab es kein Halten mehr und es flossen viele Tränen – vor Freude. Neben dem Gewinner waren auch die Juroren eine Zeit lang noch auf der Bühne und die Aftershowparty nach dem Finale durfte natürlich auch nicht fehlen. Das war’s mit DSDS und die Lichter gingen im Studio aus – zumindest in diesem Jahr. RTL zeigt 2023 die Jubiläumsstaffel der Castingshow und Kandidaten können sich schon jetzt bewerben. Schon gelesen? DSDS 2022: Erste Worte von Gewinner Harry Laffontien!