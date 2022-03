DSDS 2022: Das sind die Songs im zweiten Recall

Nach der Aufregung des ersten Sets und dem Ausscheiden von Anne-Sophie, Anna, Daniel und Julia geht es am Samstag für die anderen direkt weiter. Noch 21 Kandidat:innen kämpfen um den Einzug in die Liveshows.

Große Freude bei Gianni und Harry. Die wahren Power-Brüder waren die besten beim ersten Set und dürfen am nächsten Tag ein kleines Konzert geben. Die Talente werden am Abend von Juror Toby Gad in der Villa überrascht, der das neue Thema im Gepäck hat: „Performance“! Und auch die neue Gruppenaufteilung wird verkündet. Damit die perfekte Choreo bei der Performance-Challenge auch sitzt, übt Choreographin Ini mit den Talenten – nicht ohne einige Schwierigkeiten und linke Füße. Bei ihrem Besuch in der Villa nimmt Jurorin Ilse DeLange Barto zur Seite und hakt nach, warum er sich weiter von der Gruppe entfernt. Schafft er es noch, sich zu integrieren?

Während die einen beim Konzert den Abend verbringen, sind die anderen bereits aufgeregt bei dem Gedanken an morgen, denn nicht nur der Gesang zählt, sondern auch eine super Show, um ein echter Superstar zu werden. Am nächsten Morgen geht es ins 393m hohe Cisternino und zum malerischen Set auf dem „Piazza Vittorio Emanuele“. Kurz bevor die Auditions beginnen, kommt der nächste Schock für die Talente: Heute werden fünf Kandidat:innen die Show verlassen. Juror Florian Silbereisen wünscht sich eine tolle Ausstrahlung bei der Performance der Top 21 – wer schafft es mit Gesang und Tanz die Jury zu überzeugen?

Das sind die Gruppen und Songs

Gruppe 1: Charline Rausch, Tina Umbricht, Lisa Hettinger

Song: „Wannabe“ – Spice Girls

Gruppe 2: Francisca “Abi” Nova Campos, Giorgia Borzellino, Melissa Mantzoukis

Song: „What I Did for Love“ – David Guetta feat. Emeli Sandé

Gruppe 3: Gianni Laffontien, Din Omerhodzic, Amber van den Elzen

Song: „(I´ve Had) the Time Of My Life“ – Bill Medley & Jennifer Warnes

Gruppe 4: Emine Knapczyk, Luisa Santos de Jesus, Raphaela Spirydowicz

Song: „No Roots“ – Alice Merton

Gruppe 5: Mechito & Melissa Turan

Song: „110“ – Capital Bra, Samra & LEA

Gruppe 6: Arian Golic, Barto Michalek, Domenico Tarantino

Song: „Black & Gold“ – Sam Sparro

Gruppe 7: Harry Marcello Laffontien, Abi Faizan, Tizian Hugo, Dominik Simmen

Song: „Uptown Funk“- Mark Ronson feat. Bruno Mars

RTL und RTL+ zeigen den Auslandsrecall von DSDS ab Samstag um 20:15 Uhr.