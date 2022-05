DSDS 2022: Das sind die Songs im Finale

Am Samstag treten die besten 4 Sänger:innen im Live-Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 ein letztes Mal auf der Showbühne auf – alle mit demselben Ziel: Deutschlands neuer Superstar zu werden. Marco Schreyl führt durch den Abend, die Jury aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange, Toby Gad und Gast-Juror Joachim Llambi kommentiert die Auftritte der Finalisten. Doch es liegt allein in der Hand der Zuschauer: Wer wird Deutschlands neuer Superstar?

Ihr Traum – zu Greifen nah. Melissa Mantzoukis, 18, Bankkauffrau aus Ingolstadt, Amber van den Elzen, 20, Studentin (Marketing Management) aus Gemert/NL, Harry Laffontien, 21, Artist/Hüpfburgen aus Hiddenhausen und Gianni Laffontien, 17, Artist/Hüpfburgen aus Hiddenhausen möchten am Samstag die einzigartige Chance nutzen noch einmal ihr Bestes geben, um Jury und Zuschauer von ihrem Talent zu überzeugen. Und: Das gab’s noch nie bei DSDS – Mit Gianni und Harry steht erstmals ein Brüderpaar im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“. Wird am Ende des Abends des einen Freud des Anderen Leid?

Das sind die Kandidat:innen mit ihren Songs

Melissa Mantzoukis, 18, Bankkauffrau aus Ingolstadt

Staffel-Highlight: “What I Did for Love” (David Guetta feat. Emeli Sandé)

Neuer Song: “Stone Cold” (Demi Lovato)

Final-Song: “Someone To You” (Melissa Mantzoukis)

Amber van den Elzen, 20, Studentin (Marketing Management) aus Gemert/NL

Staffel-Highlight: “House Of The Rising Sun” (Haley Reinhart)

Neuer Song: “Islands In the Stream” (Dolly Parton & Kenny Rogers)

Final-Song: „Someone To You” (Amber van den Elzen)

Harry Laffontien, 21, Artist/Hüpfbürgen aus Hiddenhausen

Staffel-Highlight: “(Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher” (Jackie Wilson)

Neuer Song: “If You Don’t Know Me By Now” (Simply Red)

Final-Song: “Someone To You” (Harry Marcello Laffontien)

Gianni Laffontien, 17, Artist/Hüpfbürgen aus Hiddenhausen

Staffel-Highlight: “It’s Not Unusual” (Tom Jones)

Neuer Song: “Burning Love” (Elvis Presley)

Final-Song: „Someone To You” (Gianni Laffontien)

Der Final- und damit Sieger-Song wurde von DSDS-Juror und Welthit-Macher Toby Gad produziert. Alle vier Interpretationen stehen ab Freitag um Mitternacht auf allen Musikplattformen zum Download bereit. Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr.