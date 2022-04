DSDS 2022: Das sind die Songs der dritten Liveshow

Da waren’s nur noch 6! Die Brüder Harry & Gianni Laffontien, Amber van den Elzen, Melissa Turan, Melissa Mantzoukis und Dominik Simmen haben es geschafft: Sie treten am Samstag im diesjährigen Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ an. Zum Motto „The Power of Love“ singen sie um den Einzug in das große DSDS-Finale. Neben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad beurteilt für die kommenden beiden Shows „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi das Können der Talente.

Dass Joachim Llambi am Jurypult eine gute Figur macht, beweist er seit 2006 Jahr für Jahr bei „Let’s Dance“, jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe bei DSDS. Joachim Llambi: „Was für Kandidaten! Ich freue mich auf jede und jeden Einzelnen von ihnen – und natürlich auf meine Jurykolleg:innen!“ Harry, Gianni, Amber, Melissa, Melissa und Dominik wurden von den Zuschauern vergangene Woche per Telefon- und SMS-Voting ins Halbfinale gewählt. Um den Einzug in das große Finale „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 zu schaffen, treten sie am Samstag erstmals mit gleich zwei Performances an, einem Einzelsong und einem Duett.

Das sind die Songs im DSDS-Halbfinale

Die Einzelsongs

Amber van den Elzen: “Desperado“ (Eagles)

Melissa Mantzoukis: “Runnin’ (Lose It All)” (Naughty Boy, Beyoncé & Arrow Benjamin)

Melissa Turan: „Domino” (Jessie J)

Dominik Simmen: “Use Somebody” (Kings of Leon)

Gianni Laffontien: “She” (Elvis Costello)

Harry Marcello Laffontien: “When A Man Loves A Woman” (Percy Sledge)

Die Duette

Gianni Laffontien & Melissa Turan: “Feeling Good” (Michael Bublé)

Dominik Simmen & Amber van den Elzen: “You’re The One That I Want” (John Travolta & Olivia Newton-John)

Harry Marcello Laffontien & Melissa Mantzoukis: “You Are The Reason” (Calum Scott feat. Leona Lewis)

Wer schafft den Einzug in das große Live-Finale von DSDS? Wer darf am Samstag, 7. Mai, 20:15 Uhr noch einmal vor der Jury, 1.400 Gästen im Studio und einem Millionenpublikum an den Bildschirmen antreten und um den Sieg singen? Wer wird Deutschlands neuer Superstar? RTL und RTL+ zeigen das Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS: Das passiert hinter den Kulissen der Show!