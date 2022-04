DSDS 2022: Das sind die Duette und Songs im dritten Recall

Für die DSDS-Top 16 geht die Reise am Samstag mit dem klaren Ziel Live-Shows weiter. Nach einer gelungenen Poolparty herrscht am nächsten Morgen Katerstimmung. Zwei Talente werden zusammen im Bett erwischt – wer sind die Turteltäubchen?

Jurorin Ilse DeLange verkündet das neue Motto: „Duette“. Beim Vocal-Coaching wird es sehr emotional für die Kandidat:innen und einige Tränen fließen. Juror Toby Gad überrascht die Talente in der Villa am abendlichen Lagerfeuer mit seiner Gitarre. Und Florian Silbereisen wünscht sich magische Momente.

Kandidat Arian Golic steigt aus der Show aus

Doch es treten nicht 8, sondern nur sieben Duos an – Raphaela steht plötzlich alleine da. Ihr Duettpartner Arian Golic entscheidet kurz vor der Audition, bei DSDS nicht weiterzumachen und auszusteigen. Welche weiteren drei Sänger:innen müssen am Ende außerdem die Show verlassen, wer kommt weiter in die Final-Recall-Show vor den großen Liveshows?

Das sind die Duette und Songs in der dritten Recall-Show

Amber van den Elzen & Domenico Tarantino: „Like I’m Gonna Lose You“ von Meghan Trainor feat. John Legend

„Like I’m Gonna Lose You“ von Meghan Trainor feat. John Legend Dominik Simmen & Mechito: „Lila Wolken“ von Marteria, Miss Platnum & Yasha Mohiar

„Lila Wolken“ von Marteria, Miss Platnum & Yasha Mohiar Tizian Hugo & Tina Umbricht: „You were good to me“ von Jeremy Zucker & Chelsea Cutler

„You were good to me“ von Jeremy Zucker & Chelsea Cutler Raphaela Spirydowicz: „Can’t Take My Eyes off You“ von Frankie Valli

„Can’t Take My Eyes off You“ von Frankie Valli Din Omerhodzic & Melissa Turan: „Señorita“ von Shawn Mendes & Camila Cabello

„Señorita“ von Shawn Mendes & Camila Cabello Melissa Mantzoukis & Gianni Laffontien: „Endless Love“ von Lionel Richie & Diana Ross

„Endless Love“ von Lionel Richie & Diana Ross Giorgia Borzellino & Emine Knapczyk: „Born This Way“ von Lady Gaga

„Born This Way“ von Lady Gaga Abigail „Abi“ Nova Campos & Harry Marcello Laffontien: „Ain’t No Mountain High Enough“ von Marvin Gaye & Tammi Terrell

RTL und RTL+ zeigen den Auslandsrecall von DSDS ab Samstag um 20:15 Uhr.