DSDS 2021: Wer ist raus? Das sind die Finalisten!

Bei “Deutschland sucht den Superstar” mussten die Top 9-Kandidaten alles geben. Für die Nachwuchssänger ging es um den Einzug ins Finale. Nun ist die Entscheidung gefallen: Wer hat es in die letzte Live-Show geschafft?

Kurz vor dem Halbfinale folgte ein Paukenschlag nach dem anderen! Zunächst verkündete RTL, dass Dieter Bohlen ab der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein wird. Der Sender will die Jury komplett neu aufstellen. Die letzten beiden Live-Shows der diesjährigen Staffel sollten eigentlich noch mit Dieter Bohlen sein – dieser hatte jedoch krankheitsbedingt abgesagt. Für den Chef-Juror ist kurzfristig Thomas Gottschalk eingesprungen. Er will den Kandidaten vor allem Mut machen, wie er vorab im Interview mit RTL verriet.

9 Kandidaten kämpften um den Einzug ins Finale

Erst das Casting, dann der Recall und nun die Live-Shows – für die Top 9-Kandidaten war es ein langer Weg. Karl Jeroboan, Jan-Marten Block, Starian McCoy, Pia-Sophie Remmel, Daniel „Ludi“ Ludwig, Michelle Patz, Daniele Puccia, Jan Böckmann und Kevin Jenewein haben es ins Finale von “Deutschland sucht den Superstar” geschafft. In der ersten Live-Show gaben die Nachwuchssänger ihr Bestes und die Juroren bestehend aus Maite Kelly, Thomas Gottschalk und Mike Singer gaben ihr Urteil ab. Doch am Ende haben die Zuschauer entschieden, wer es in die nächste Runde geschafft hat.

Das sind die Finalisten

Im Finale mussten die Kandidaten in Duetten auftreten und einen Einzelsong performen. Für gleich 5 Kandidaten hat es in der Show nicht gereicht. Daniel Ludwig, Michelle Patz, Daniele Puccia, Pia-Sophie Remmel und Jan Böckmann müssen die Show im Halbfinale verlassen. Karl Jeroboan, Starian McCoy, Jan-Marten Block sowie Kevin Jenewein haben es in die nächste Runde geschafft und kämpfen im großen Finale um den Superstar-Titel. Der Gewinner erhält ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro. Das Finale von “Deutschland sucht den Superstar” zeigen RTL und TVNOW am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Dieter Bohlen: Er spricht über seine Pläne nach DSDS!