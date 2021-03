DSDS 2021: Welche Kandidaten ziehen in die Live-Shows ein?

Nachdem letzte Woche Anana, Anita und Dominic bei “Deutschland sucht den Superstar” nach Hause fliegen mussten, dürfen die verbliebenen Kandidaten im großen Recall-Finale gleich zweimal vor der Jury singen und zeigen, was sie können.

Es geht um alles oder nichts: Wer schafft den Einzug in die Live-Shows? Wer scheitert so kurz vor dem Ziel? Déjà-Vu-Feeling für Kevin – der 27-Jährige ist bereits zum dritten Mal bei „Deutschland sucht den Superstar“ dabei, im letzten Jahr scheiterte er an genau dieser Stelle. Er weiß, „das ist meine letzte Chance! Wenn ich heute verkacke, ist es vorbei …“ Halten seine Nerven in diesem Jahr durch?

Um 6 Uhr in der Frühe überrascht Maite, mit einem Megaphon bewaffnet, die letzten 18 Kandidaten mit einem amtlichen Weckdrill. „Aufwachen! Aus den Betten! Es geht los!“ Der Grund: Antritt vor die Jury in wenigen Stunden. Am „Super Paradise Beach“ auf Mykonos geben die Kandidaten noch einmal ihr Bestes, doch für den ein der anderen endet der Traum vom Superstar bereits am Super Beach.

Das sind die Gruppen und Songs

Lucas Lehnert, Michelle Patz, Marvin Ventura Estradas

Song: „Auf Das Was Da Noch Kommt“ von Lotte & Max Giesinger

Starian Dwayne McCoy, Daniel „Ludi“ Ludwig, Kilian Imwinkelried

Song: “When I Was Your Man” von Bruno Mars

Ilaria Di Nieri, Katharina Eisenblut, Pia-Sophie Remmel

Song: „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel

Jan Böckmann, Daniele Puccia, Lika Bejtulla

Song: „Tears In Heaven“ von Eric Clapton

Shada Ali, Enrico Juniku, Serzan “Serrano” Mehmedov

Song: „Cherry Lady“ von Capital Bra

Jan-Marten Block, Karl Jeroboan, Kevin Jenewein

Song: „Make You Feel My Love” von Adele”

RTL und TVNOW zeigen DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.