DSDS 2021: Welche Kandidaten ziehen in den Auslandsrecall?

Der Recall geht weiter und am Samstag singen die 34 übriggebliebenen Kandidaten in dem naheliegenden Kuhstall des Klosters. “Das ist die beste Location, die wir in 18 Jahren bei DSDS gefunden haben”, findet Dieter Bohlen und erzählt, dass sein Opa einen Bauernhof hatte, auf dem er als Kind oft war. So hat Dieter eine Affinität zum Landleben und lässt es sich auch nicht nehmen, ein paar Komparsen bzw. Mitjuroren, nämlich Kühe und Schafe, selbst zu casten.

Nach der Busfahrt, die wieder am Kloster Bronnbach endet, soll es im nächsten Set darum gehen, wer es in den Auslandsrecall nach Mykonos schafft. Die Kandidaten beziehen den „Unrenovierten Fürstenraum“, einen kargen Trakt im Kloster. In zwei Gruppenschlafsälen mit Feldbetten zum Selbstaufbauen, Schlafsack und Bad ohne Dusche und ohne warmes Wasser müssen sie zeigen, ob sie auch mit wenig auskommen und trotzdem abliefern können. Währenddessen nimmt die Liebesgeschichte zwischen Marvin und Katharina weiter ihren Lauf: Bei ihrem ersten „Candlelight Dinner“ kommen sich die beiden immer näher.

Der nächste Morgen startet mit Frühsport: Sport-und Gesundheitscoach Karl Jeroboan bringt seine Kollegen Kevin, Starian, Daniele, Nagi und Jan-Marten zum Schwitzen. Tränen bei der Songvergabe: Anita ist todunglücklich und weint, weil sie einen Schlager singen soll. In ihrer Gruppe sind auch Nagi und Claudia, zwischen denen es zum Streit kommt. Plötzlich ist Claudia verschwunden und die Gruppe plant ohne sie. Auch in der Gruppe mit Shada kommt es zum Streit, Dominik findet, dass er zu laut ist, übertreibt und den Takt nicht findet, so dass er selbst seinen Einsatz verpasst.

Das sind die Gruppen und Songs

Matthias Schmidt, Marvin Frederic Ventura Estradas, Karl Jeroboan, Jan-Marten Block

Song: „Power Over Me” von Dermot Kennedy

Kilian Imwinkelried, Steve Maco, Daniel “Ludi” Ludwig, Julian Gerst

Song: „True” von Spandau Ballet

Katharina Eisenblut, Lara Sude Demircan, Giuseppina „Giusy“ Bonaffini, Olga Jung

Song: „All This Love” von Robin Schulz feat. Harloe

Serzan “Serrano” Mehmedov, Kevin Jenewein, Lika Bejtulla

Song: „Someone You Loved” von Lewis Capaldi

Lukas Lehnert, Enrico Juniku, Daniele Puccia, Maik Dehnelt

Song: „Blinding Lights“ von The Weeknd

Zoè-Priscilla Arnhold, Michelle Patz, Ilaria Di Nieri

Song: „Because of You“ von Kelly Clarkson

Anita Omoregie, Nagihan „Nagi“ Karram, Pia-Sophie Remmel, Claudia Elisabeth Haas

Song: „Einfach nur ein Mädchen“ von Sotiria

Starian Dwayne McCoy, Dominic Möws, Jan Böckmann, Shada Ali

Song: Ain’t No Sunshine“ von Bill Withers

Alia Amri, Oliva Gotter, Vivien Schwestka, Anna Soomin Klenz

Song: “Who is laughing now?” von Ava Max

RTL und TVNOW zeigen DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.