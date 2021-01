DSDS 2021: Start, Sendetermine, Jury, Drehort & Stream

Es geht wieder los: Bei RTL startet die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. In der Jury sitzen diesmal Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler. KUKKSI fasst alle Infos zur neuen Staffel zusammen.

Großartige Stimmen, interessante Charaktere, spannende Geschichten und ein Juror auf Abwegen – die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hat es in sich! 2021 wird DSDS volljährig – bleibt aber garantiert so frisch und knackig wie immer. Neben den unterschiedlichsten Gesangsauftritten werden auch die spannenden und emotionalen Geschichten der Sänger und Sängerinnen rund um Liebe, Freude und Niederlage für große Unterhaltung sorgen.

Start & Sendetermine

Die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” startet am 5. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die 22 Folgen werden dann immer dienstags und samstags, jeweils um 20.15 Uhr, ausgestrahlt. RTL zeigt die Reise zum neuen Superstar in 13 Casting-Folgen, sieben Recall-Folgen, einem Live-Halbfinale und einem Live-Finale.

Die Jury

Dieter Bohlen

Seine Karriere ist einzigartig. Dieter Bohlen ist der erfolgreichste Komponist und Produzent Deutschlands. Mit „Modern Talking“ schrieb er Musikgeschichte – und das weltweit! 2002 startete Dieter Bohlen seine zweite Karriere und wurde Deutschlands erfolgreichster Fernsehjuror. Seit zwölf Jahren ist er Juror bei “Das Supertalent” und bereits seit 17 Jahren bei “Deutschland sucht den Superstar“.

Maite Kelly

Maite Kelly ist das elfte der insgesamt zwölf Geschwister der legendären Kelly-Family. Die Musik sog sie mit der Muttermilch auf und schon mit elf Jahren schrieb sie ihren ersten Song. 2011 gewann sie mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc die RTL-Tanzshow Let’s Dance” und saß 2012 in der Jury. Nach ihrem Sieg bei “Lets Dance” veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum. Nun ist sie auch Jurorin bei DSDS.

Mike Singer

Obwohl Mike Singer erst 20 Jahre alt ist, hat er bereits eine beindruckend lange Karriere hinter sich. Bereits seit seinem 12. Lebensjahr beschäftigt er sich mit der Musik und ist mittlerweile einer der gefragtesten Teenie-Stars in Deutschland. Mit seinen Auftritten füllt er ganze Hallen, hat eine riesige Reichweite im Netz und seine Hits erobern die Charts. Zuletzt belegte er den zweiten Platz in der ProSieben-Show “The Masked Singer”.

Michael Wendler

Der als Michael Wendler oder “Der Wendler” bekannte Michael Norberg wurde am 22. Juli 1972 im nordrhein-westfälischen Dinslaken unter dem Nachnamen Skowronek geboren. Er nennt sich selbst “König des Popschlagers” und hat bereits 34 Alben und 51 Singles veröffentlicht. Besonders erfolgreich waren seine Titel „Sie liebt den DJ“, „Nina“ und „I don’t know“.

Der Wendler-Eklat

Noch während der Dreharbeiten zur neuen Staffel verkündete Michael Wendler Anfang Oktober 2020 in einem befremdlichen Instagram-Video seinen Ausstieg, kritisierte die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und warf den Medien Gleichschaltung vor. RTL distanzierte sich von ihm und die Jury machte ab dem Recall zu dritt weiter. Michael Wendler wird daher nur in 13 Folgen der Staffel zu sehen sein.

Wo wurde DSDS gedreht?

Die Castings (Aufzeichnung im September 2020) finden in diesem Jahr komplett auf dem Schiff “Blue Rhapsody” statt, das durch das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Rheintal fährt und die Römerstädte Mainz, Koblenz und Köln passiert. In diesem wildromantischen Abschnitt des Mittelrheintals, mit der weltberühmten Loreley, den grünen Weinbergen und zahlreichen Burgen werden die Sängerinnen und Sänger von der neuen Jury bewertet und dürfen auf den Recall-Zettel hoffen. Unterwegs macht das Schiff Halt in verschiedenen Städten, um neue Gesangstalente aufzunehmen und wieder abzusetzen. Stationen sind Rüdesheim, Bacharach, St. Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg.

Livestream und Wiederholung

Bei TVNOW gibt es im Premiumbereich auch einen Livestream zu RTL. Du kannst also auch “Deutschland sucht den Superstar” über den Streamingdienst verfolgen. Nach der Ausstrahlung im TV werden die Episoden dort kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und es gibt auch eine Wiederholung im TV: Die Folge zeigt RTL meist am Sonntagnachmittag nochmal im Programm. Schon gelesen? DSDS 2021: Darum ist Michael Wendler in der Show zu sehen!