DSDS 2021: So wird der Auslands-Recall auf Mykonos!

Endlich ist es soweit! Die Kandidaten haben das karge Klosterleben und den Kuhstall überstanden und dafür werden sie belohnt. Mit der gecharterten „Eurowings“-Maschine geht es für die TOP 27 im Direktflug auf die griechische Partyinsel Mykonos in den Auslands-Recall.

Endlich leben im Luxus: Die Kandidaten residieren in einer Traumvilla mit Infinity-Pool und Meerblick. Doch es gibt einen Haken: die Schlafzimmer reichen nicht für alle. Einige Kandidaten müssen auf Matratzen im Gruppen-Schlafzimmer schlafen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Bevor es richtig losgeht, steht noch eine weitere Entscheidung aus: Die Wackler-Duelle! Bei vier Kandidaten war sich die Jury nicht sicher, daher nahm sie die vier mit auf die griechische Insel. Jetzt müssen Nagi, Anita, Enrico und Daniele „ganz intim“ vor Dieter Bohlen in der Kandidatenvilla antreten und um ihren Verbleib auf der Insel kämpfen. Die Jungs (Enrico und Daniele) haben sich für „Mein Stern“ von Ayman entschieden und die Mädchen für „Flashlight“ von Jessie J. Dieter bringt seine Freundin Carina mit: “Ich dachte, ich bringe hier jemand mit, bei der ich weiß, die ist sehr lieb und nett zu allen Menschen”, stellt er Carina vor.

Liebespaar Katharina und Marvin hat ein gemeinsames Zimmer

Das DSDS-Liebespaar Katharina und Marvin hat sich in der Villa ein gemeinsames Zimmer sichern können. Katharina ist sauer auf ihre Mitkandidatinnen, da diese für ihren Geschmack zu viel feiern, anstatt sich auf ihren Auftritt zu konzentrieren. Zudem gibt’s Streit in der Gruppe um die Aufteilung der Songzeilen. Auch in der Gruppe von Dominic, Shada, Kilian und Steve gibt’s Unstimmigkeiten. Shada ist nicht zufrieden mit der Choreografie, die sich die anderen ausgedacht haben, er findet sie zu pornografisch und weigert sich, mit ihnen zu üben.

Kandidat Jan-Marten trennt sich von seinem Bart

Jan-Marten muss sich von seinem geliebten Bart trennen. Dieter hat ihm nach seinem letzten Auftritt gesagt, dass er ihn auf Mykonos gerne umstylen möchte, damit er mehr Starappeal bekommt. Jetzt ist es soweit. Auch weitere Kandidaten werden umgestylt u.a. Michelle. Dieter schneidet ihr kurzerhand die Haare ab. Michelle gefällt ihr neuer moderner Style. Sie ist jedoch krank geworden und hängt ziemlich in den Seilen. Auch Starian kämpft mit Heiserkeit. Serrano kämpft hingegen mit den englischen Songtexten, da er der Sprache nicht mächtig ist. Am nächsten Tag geht es in die “180° Sunset Bar“ zum ersten Set. Hier singen die Kandidaten wieder in Gruppen vor der Jury aus Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer vor. Wer schafft es eine Runde weiter zu kommen und für wen ist der Traum vom Superstar vorbei?

Das sind die Gruppen und Songs

Daniel „Ludi“ Ludwig, Starian Dwayne McCoy, Jan-Marten Block

Song: „Fingertips” von Tom Gregory

Pia-Sophie Remmel, Zoè-Priscilla Arnhold, Vivien Schwestka

Song: „Wie schön du bist“ von Sarah Connor

Anita Omoregie, Nagihan „Nagi“ Karram, Michelle Patz, Anna Soomin Klenz

Song: „Angel“ von Sarah McLachlan

Lika Bejtulla, Matthias Schmidt, Enrico Juniku, Daniele Puccia

Song: „Unterwegs“ von KitschKrieg feat. Jamule

Kevin Jenewein Jan Böckmann Marvin Frederic Ventura Estradas

Song: „All Of Me“ von John Legend

Ilaria Di Nieri, Katharina Eisenblut. Giuseppina „Giusy“ Bonaffini

Song: „What A Feeling“ von Irene Cara

Lucas Lehnert, Karl Jeroboan, Serzan “Serrano” Mehmedov

Song: „Your Song“ von Elton John

Dominic Möws, Shada Ali, Kilian Imwinkelried, Steve Maco

Song: „Tainted Love“ von Marilyn Manson

RTL und TVNOW zeigen DSDS immer samstags um 20:15 Uhr.