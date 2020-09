DSDS 2021: So war das erste Casting der Jury!

Es geht wieder los: Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” haben begonnen. Die Jury sucht wieder nach neuen Gesangstalenten – doch wer kann die Juroren am Ende überzeugen?

So eine Location hat es bei DSDS noch nie gegeben. Am 14. September 2020 gingen Dieter Bohlen, Michael Wendler, Maite Kelly und Mike Singer in Mainz an Bord der “Blue Rhapsody”, wo die Castings für die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” (2021) aufgezeichnet werden.

Noch bis zum 27. September 2020 fährt das Schiff durch das Rheintal bis nach Duisburg und nimmt immer wieder Sänger*innen auf, die sich den kritischen Augen und Ohren der Jury stellen und hoffen, den begehrten Recall-Zettel zu bekommen. Die nächsten Anlegepunkte der „Blue Rhapsody“ sind: Oberwesel, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg.

Dieter Bohlen freut sich auf die Kandidaten

Begleitet wird die schwimmende DSDS-Location von dem Hotelschiff ‘Oscar Wilde’, auf dem die Crew und die Jury während der Reise wohnen. “Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, ich bin in der Südsee… die Sonne ging auf, das Wasser schimmerte, dieses tolle Schiff… Wir freuen uns auf die Kandidaten! Es sollen unheimlich lustige Typen dabei sein. Entertainment ist alles, wir wollen lachen und Spaß haben”, sagt Dieter Bohlen in einem Interview mit RTL.

Michael Wendler wird von Laura begleitet

Michael Wendler wird auf der Schiffsreise von seiner Frau Laura begleitet: “Ich freue mich auf eine richtig schöne DSDS Zeit. Ich bin seit über 20 Jahren hauptberuflich Musiker, Komponist und Songschreiber. Ich kenne die Branche, weiß, worauf es ankommt und vertraue da auf meine Erfahrung. Wir werden einen tollen Superstar finden”, ist er sich sicher. “Ich werde besonders auf die Fähigkeiten achten, die man haben muss, um in dieser Branche zu bestehen.”

“Ich bin aufgeregt, aber ich freue mich sehr. Das wird eine geile Zeit.” Und: “Ich erwarte von den Kandidaten Vollgas und Spirit. Ich will sehen, dass sie es wollen und das tun, was sie lieben. Genauso habe ich es auch gemacht. Wenn dieser Spirit rüberkommt und ich sehe, dass da etwas Großes daraus entstehen kann, dann gibt es mein Ja!”, meint Mike Singer. Maite Kelly: “Was für eine tolle Erfahrung, die Castings auf so einem tollen Schiff zu beginnen. Es ist nicht nur eine Reise durch wunderschöne Landschaften, sondern auch durch unterschiedliche musikalische Welten. Und am Ende werden wir eine tolle Auswahl an Kandidaten finden, aus der sich am Ende unser Rohdiamant herauskristallisiert.” Die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” zeigen RTL und TVNOW ab Januar 2021.

Es gibt noch zwei offene Castings

Noch gibt es zwei offene Castingtermine, zu denen Sänger*innen ohne Anmeldung vorbeikommen und sich Schiff-Tickets sichern können:

Am Sa., 19.09.2020, von 12-20 Uhr in der Mittelrheinhalle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 56626 Andernach

und am Fr., 25.09.2020, 12-20 Uhr, im Maritim Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln