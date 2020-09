DSDS 2021: So lief die Pressekonferenz zur neuen Staffel

Im Januar beginnt die 18. Staffel von der erfolgreichsten Castingshow Deutschlands. ,,Deutschland sucht den Superstar” öffnet dann wieder die Pforten, um das größte Talent Deutschlands zu finden. Heute Morgen begann die Pressekonferenz zur neuen Staffel. Die komplette Jury war mit dabei. Maite Kelly, Michael Wendler, Mike Singer und selbstverständlich auch Dieter Bohlen stellten sich den Fragen der Journalisten. Natürlich war auch KUKKSI vor Ort.

Schon jetzt gab es auf der Pressekonferenz spannende Einblicke in die Castings von DSDS. Diese fanden dieses Jahr auf dem Boot Blue Rhapsody statt. Während man über den Rhein fuhr und in verschiedenen Großstädten Deutschland anlegte, mussten sich so einige Kandidaten der Jury stellen. Ein kleines Highlight-Video wurde dann auf der Pressekonferenz gezeigt, was schon jetzt eine Menge Vorfreude auf die neue Staffel auslöste.

So lief die Pressekonferenz

Auf dem Boot Blue Rhapsody, welches in Köln am Rheinufer anlegte, wurden nur drei Journalisten zugelassen, obwohl das Medieninteresse riesig war. Doch es gab eine kluge Lösung dafür. Der Rest verfolgte den Termin nämlich per Livestream. Dort konnte man seine Fragen stellen, die dann vor Ort vorgelesen und beantwortet wurden. Also eine super Lösung in Zeiten von Corona. Bei den Fragen merkte man schon jetzt, dass die Jury richtig Bock auf die neue Staffel hat. Voller Vorfreude schwärmten die vier Musiker von der 18. Ausgabe der beliebtesten Castingshow in Deutschland – und sprachen lächelnd von vielversprechenden Kandidaten. Lustige Momente gab es jetzt also schon genug. Dabei sind die seit nicht mal zwei Wochen gemeinsam unterwegs. Rund zehn Tage sind es bis jetzt.

Das ist schon jetzt bekannt

Natürlich gibt es wegen Corona und den dazugehörigen Schutzmaßnahmen noch viele offene Fragen. So weiß man zum Beispiel noch gar nicht, wann die neue Staffel im Januar beginnt oder wo es die Live-Shows geben wird. Doch eine Sache ist nahezu in trockenen Tüchern. Höchstwahrscheinlich werden sie diesmal in Deutschland und nicht wie sonst im Ausland stattfinden. Dennoch freuen sich Maite Kelly, Michael Wendler, Mike Singer und Dieter Bohlen wahnsinnig auf die gemeinsame Zeit. Schon gelesen? Das sind die Tipps von Mike Singer an alle Kandidaten