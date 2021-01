DSDS 2021: So geht es Kandidatin Jessica nach Zusammenbruch!

Jessica De Freitas Soares will in der neuen Folgen von “Deutschland sucht den Superstar” ihr Glück versuchen. Doch kurz nach der Performance kommt es zu einem Schock-Moment: Die 29-Jährige bricht plötzlich vor der Jury zusammen! Dann muss der Bodyguard von Dieter Bohlen eingreifen.

Mit dem Song “Für Dich” von Yvonne Catterfeld will Jessica De Freitas Soares aus Wolfsburg bei den Juroren Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer punkten. Derzeit macht die 29-Jährige eine Gesangsausbildung und arbeitet nebenbei als Model. Ihre musikalischen Vorbilder sind Sarah Connor und Yvonne Catterfeld. Nun will sie bei DSDS selbst ihre Musikkarriere ankurbeln.

Jessica De Freitas Soares erleidet einen Zusammenbruch

Jessica De Freitas Soares fasst sich jedoch immer wieder ins Gesicht und wirkt wackelig auf den Beinen. Das fällt auch Dieter Bohlen auf. “Ist dir schlecht?”, fragt der Chef-Juror. Und dann passiert es: Plötzlich bricht die Kandidatin vor der Jury zusammen! Sofort greift Bodyguard Zacko ein und auch die Crew ist nur wenige Sekunden später vor Ort. Bei der Jury sorgte das für einen krassen Schock-Moment! “Ich habe es in ihrem Gesicht gesehen. Da entgleisten die Gesichtszüge”, sagt Dieter Bohlen kurz danach. “Als Jessica zusammengebrochen ist, war das für mich eine ganz komische Situation. Sowas habe ich noch nicht oft erlebt” meint Mike Singer. “Das zerbricht einen das Herz”, erzählt Maite Kelly.

Das sagt Dieter Bohlen nach dem Ohnmachtsanfall

“Das war glaube nichts Schlimmes. Die braucht nur eine Cola und dann steht sie wieder”, fasst Dieter Bohlen zusammen. Und damit hatte der Chef-Juror auch Recht! Denn kurz nach ihrem kleinen Ohnmachtsanfall stand Jessica De Freitas Soares wieder auf den Beinen und ihr ging es wieder deutlich besser. Ob der Zusammenbruch aber was mit ihrer Performance zu tun hat? Das zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr in der neuen Folge von “Deutschland sucht den Superstar”. Schon gelesen? DSDS 2021: Kandidatin bricht vor Jury zusammen!