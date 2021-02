Bei “Deutschland sucht den Superstar” gab es in den vergangenen Jahren schon viele skurrile Auftritte. Dieter Bohlen ist daher einiges gewöhnt – doch eine Performance in der neuen Folge hat selbst dem Chef-Juror die Sprache verschlagen.

In der ersten Recall-Folge von DSDS kämpften 27 Kandidaten um den Einzug in die nächste Runde. Einige Kandidaten konnten mit ihrer Performance überzeugen, andere dafür umso weniger. Doch eine Gruppe schoss deutlich über das Ziel hinaus und lieferte eine Porno-Performance vor der Jury – Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer waren daraufhin sprachlos.

Jury ist nach Auftritt sprachlos

Dominic Möws, Shada Ali, Kilian Imwinkelried und Steve Maco mussten den Song “Tainted Love” von Skandal-Rocker Marilyn Manson. “Ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass es ein bisschen weh tun wird”, kündigte Steve bereits vor dem Auftritt an. Und auch Kilian hatte ein paar Ideen. “Du kannst machen, was du willst mit mir. Zunge in den Hals, Nippel lecken – alles, was dir einfällt”, sagte er zu Dominic.

Shada Ali stellt sich quer

Und dann haben es die Jungs tatsächlich ordentlich krachen lassen. Steve ging auf die Knie und deutete Oralverkehr an, nachdem er sich an Dominic gerieben hat. Dann zog Steve einen Güprtel über seinen Hintern und danach imitierten beide Kandidaten gemeinsam mit Kilian einen Dreier. Während Kilian noch kniete, klebte ihn Steve ein Wachsstreifen auf den Hintern – diesen zog er dann ab. Autsch! Nur Shada war davon nicht ganz begeistert. “Mich stört an der Performance, dass sie extrem sexuell angelegt ist. Ich will, dass Menschen reiner werden im Herzen und nicht dreckiger”, so der Kandidat.

Maite Kelly musste sich sogar umdrehen und wegschauen. Und was meint Dieter Bohlen? "Es war bestimmt einer der spektakulärsten Auftritte, die ich in 18 Jahren hier gesehen habe", so der Chef-Juror. Insgesamt fand die Jury, dass der Auftritt etwas zu übertrieben war, aber sehr unterhaltsam. Diese Performance wird man wohl noch lange in Erinnerung behalten!