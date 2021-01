DSDS 2021: RTL verschiebt den Staffelstart!

Bei RTL startet am Dienstag die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler suchen das beste musikalische Talent. Doch nun teilt der Sender mit: Der Staffelstart beginnt einige Minuten später.

Wer wird Deutschlands neuer Superstar? Großartige Stimmen, interessante Charaktere und ein Juror auf Abwegen – die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” hat es in sich! Die neue Staffel von DSDS sorgte bereits vor Staffelstart für viele Schagzeilen. Denn während den Dreharbeiten hat Michael Wendler seinen Job als Juror hingeschmissen. Er begründete seinen Ausstieg mit der Corona-Pandemie und sprach über wilde Theorien. RTL distanzierte sich daraufhin sofort von dem Schlagersänger. “Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich”, teilte RTL damals in einem Statement mit.

DSDS beginnt einige Minuten später

Da die Castingfolgen bereits abgedreht wurden, ist Michael Wendler dennoch in 13 Folgen der Show zu sehen. Danach machen Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer zu dritt weiter. Die erste Castingfolge flimmert am 5. Januar 2021 über die Bildschirme. Eigentlich sollte die Show wie in den vergangenen Jahren um 20:15 Uhr beginnen – doch daraus wird nichts. Die Fans müssen sich nämlich noch einige Minuten länger gedulden: Da sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs zum Corona-Gipfel treffen, nimmt der Sender kurzfristig eine Sondersendung ins Programm.

Darum geht es in der Sondersendung

Am Dienstag beraten sich Bundeskanzlerin und Länderchefs zu einer möglichen Verlängerung des Lockdowns. Aus diesem Anlass ändert RTL erneut sein Abendprogramm für ein RTL Aktuell Spezial ab 20:15 Uhr. Newsanchor Peter Kloeppel begrüßt den Virologen Prof. Hendrik Streeck im Studio und ordnet mit ihm die neuesten Beschlüsse sowie den schleppenden Impfstart ein. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten. Fans von DSDS müssen also nicht auf die Show verzichten – die erste Castingfolge läuft demnach um 20:30 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2021: Darum ist Michael Wendler in der Show zu sehen!