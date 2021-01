DSDS 2021: RTL nimmt Michael Wendler auseinander!

Bei RTL lief die erste Folge der 18. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Kurzzeit-Juror Michael Wendler kam in der Auftaktfolge nicht gut weg. Der Schlagersänger wurde von RTL regelrecht auseinander genommen.

Die erste Folge von DSDS haben die Fans mit Spannung erwartet. Im Oktober hat Michael Wendler seinen Job als Juror hingeschmissen – zu dem Zeitpunkt waren die meisten Castingfolgen bereits abgedreht. Deshalb ist der Schlagersänger überhaupt auch in der Show zu sehen. Sein Jury-Aus verkündete der “Sie liebt den DJ”-Interpret mit irren Thesen zur Corona-Pandemie. Der Sender distanzierte sich daraufhin sofort von seinen Ansichten und dem Sänger.

Michael Wendler kommt nicht gut weg

In 13 Folgen ist er aber dennoch zu sehen – und dabei kommt er absolut nicht weg! Denn RTL hat einige Spitzen gegen den Schlagersänger eingebaut – der erste Diss folgte schon nach sechs Minuten. Maite Kelly sagt zu der ersten Kandidatin in der ersten Folge: “Du weißt, dass Popstar werden ein noch härterer Job ist als alles andere? Bist du bereit, auch zu ackern?” Noch bevor die Kandidatin antwortet, sagt Dieter Bohlen: “Woher soll sie das denn wissen, Maite? Die Leute machen den Fernseher an oder gucken YouTube und da sehen die all diese Leute feiern, einen Lamborghini fahren, die Kohle rausschmeißen.” Genau in diesem Moment blendet RTL ein Bild von Michael Wendler vor einer Jacht auf einem Motorrad ein – dazu pafft er eine Zigarre und umarmt seine Laura. Das war ein krasser Seitenhieb gegen den Sänger!

RTL disst den Schlagersänger mehrmals

Und auch bei einer weiteren Kandidatin gab es einen Diss gegen den Mann von Laura Müller. Kandidatin Zoé-Priscilla Hannemann bot für RTL eine Steilvorlage. “Du siehst sehr jung aus. Sehr, sehr, sehr, sehr jung”, meint der Sänger zu ihr. Als die Kandidatin erklärt, dass sie 18 ist, blendet RTL eine fiktive Checkliste des Wendlers ein – darauf steht weiblich, zwei Beine und 18 Jahre alt. So lernte der Sänger damals auch Laura kennen.

Als ein weiterer Kandidat andeutet, ins Dschungelcamp gehen zu wollen, folgte der nächste Seitenhieb: “Alle wollen rein, nur einer will raus” sagte der Off-Sprecher – dabei wurde Michael Wendler eingeblendet. Zur Erinnerung: Der Sänger hatte den Dschungel damals freiwillig verlassen. In insgesamt 13 Folgen ist Michael Wendler zu sehen, bevor er die Show verlässt – bis dahin muss der Sänger wohl noch einiges über sich ergehen lassen. RTL und TVNOW zeigen “Deutschland sucht den Superstar” immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2021: Darum ist Michael Wendler in der Show zu sehen!