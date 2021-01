DSDS 2021: Laura Müller war für eine Sekunde dabei!

Die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” startete am Dienstagabend bei RTL. In der Auftaktfolge war Michael Wendler noch zu sehen – nach dem KZ-Skandal schneidet der Sender den Sänger nun komplett aus allen weiteren Episoden raus. Seine Freundin Laura Müller war auch in der Sendung gesehen – und zwar für eine Sekunde.

Michael Wendler hatte für einen Eklat gesorgt, bevor überhaupt die erste Folge von DSDS bei RTL lief. Im Oktober schmiss er seinen Job als Juror hin und begründete seinen Ausstieg mit wilden Verschwörungstherorien zur Corona-Pandemie. Der Sender distanzierte sich daraufhin sofort von dem Sänger – da die Castingfolgen aber bereits gedreht wurden, sollte Michael Wendler in 13 Folgen der Staffel zu sehen sein. Doch nach dem neuen KZ-Skandal wird auch daraus nichts: RTL schneidet den Sänger komplett aus der Show raus.

Laura Müller spielte bei DSDS keine Rolle

Eigentlich sollte auch Laura Müller in der Castingshow als Backstage-Reporterin dabei sein – zumindest wurde das damals behauptet. Auf der offiziellen Pressekonferenz bei DSDS stellte der Sender aber klar, dass sie in dem Format keine Rolle spiele. Aber es gab eine Doku auf TVNOW mit dem Paar und auch bei “Let’s Dance” schwang Laura Müller das Tanzbein. Da sich diese aber nicht von den Ansichten ihres Mannes ausdrücklich distanziert hat, beendete RTL auch die Zusammenarbeit mit der Influencerin – die 20-Jährige wird dann wohl genau wie Michael Wendler in keinem Format des Senders mehr auftauchen.

Die Influencerin hatte einen TV-Moment für eine Sekunde

Michael Wendler hat da andere Ansichten. “Laura ist als Backstage-Reporterin eingestellt worden und hat 14 oder 17 Tage lang fleißig gearbeitet”, verkündete der Sänger bei Instagram. Und tatsächlich: Die Influencerin war bei DSDS zu sehen – und zwar für rund eine Sekunde! Nach dem Auftritt der Kandidatin Zoè-Priscilla Hanneman gibt Michael Wendler ein Fazit ab. “Ich muss sagen, was aus deinem Körper rauskommt, ist echt ordentlich. Meine Frau hat auch Volumen, wenn sie mit mir schimpft”, erzählt er. Und dann kommt der Moment: Laura Müller wird eingeblendet – und zwar für eine Sekunde. Da dürfte selbst die Influencerin auf die Sendezeit ihres Mannes in der Auftaktfolge neidisch gewesen sein. RTL und TVNOW zeigen DSDS immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Nach KZ-Skandal um Michael Wendler: So geht es mit DSDS weiter!