DSDS 2021: Kandidatin Ilaria Di Nieri bekommt die Goldene CD!

RTL hat am Dienstagabend die erste Folge der neuen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” gezeigt. Ilaria Di Nieri wollte in der Castingshow ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen – und das mit einekm riesigen Erfolg! Denn diue 24-Jährige war die erste Kandidatin, welche die “Goldene CD” bekam.

Ilaria Di Nieri ist in Hagen geboren, aber im Alter von drei Jahren wanderte sie mit ihrer Mutter nach Sizilien aus. Vor rund 4 Jahren kam sie wieder nach Deutschland und machte eine Ausbildung zur Friseurin. Bei “Deutschland sucht den Superstar” wollte die Blondine zeigen, was sie musikalisch drauf hat. Ihr Bruder Orazio ist ihr besonders wichtig – deshalb begleitete er sie auch zum Casting.

Ilaria Di Nieri bekommt Goldene CD von Mike Singer

Gleich in der ersten Folge von “Deutschland sucht den Superstar” bekam die Friseurin Ilaria Di Nieri (24) aus Hagen von Mike Singer die Goldene CD. Sie sang „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper. Obwohl sie nur 1,53 cm groß ist begeisterte sie die Jury mit ihrer großen Stimme.

Die Jury war begeistert

Mike Singer war gleich so angetan, dass er ihr seine “Goldene CD” gab: “Kleine Frau, starke Stimme. Das war viel zu stark! Ich liebe diese Nummer so sehr und du hast sie fast besser als Lady Gaga gesungen. Gib Gas! Ich freu mich sehr auf deine Stimme.!” Auch Dieter Bohlen fand: “Alter Schwede, du bist die beste Friseurin, die ich je in meinem Leben gehört habe. Singen kannst du! Du bist ein Supertalent. Ganz große klasse. Du hast eine tolle Range, ein schönes Gefühl und man ist fassungslos, dass so eine Stimme aus dir rauskommt.”

Diese Kandidaten bekamen auch einen Recall-Zettel

Andreea Stamate (19) aus Leverkusen

Jan Böckmann (29) aus Garthe

Emily Intsiful (29) aus Berlin

Dominic Möws (20) aus Berlin

Zoè-Priscilla Hannemann (18) aus Bodenwerder

Julian Gerst (27) aus Köln

RTL und TVNOW zeigen die neuen Folgen von DSDS immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr.