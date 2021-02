DSDS 2021: Kandidatin Claudia Haas sorgt für Mega-Überraschung!

Könnte Claudia Haas die Sensation der diesjährigen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” werden? Die Kandidatin konnte im Casting nicht unbedingt mit ihrer gesanglichen Leistung überzeugen – dennoch kam sie eine Runde weiter. Und im Recall hat die Blondine mit ihrer Stimme plötzlich alle vom Hocker gehauen.

Bereits im Jahr 2018 trat Claudia Haas bei DSDS auf – eher mit mäßigem Erfolg. In der neuen Staffel der Castingshow wollte die Kandidatin erneut ihr Glück versuchen – zugetraut hat ihr das im Vorfeld niemand. Umso überraschender war es, dass die Blondine den Recall-Zettel ergatterte – auch, wenn ihre gesangliche Leistung eher mittelmäßig war.

Claudia Haas schafft es in die nächste Runde

Erstaunlich war dann ihr Auftritt beim Recall. Denn dort konnte Claudia Haas die Jury auf ganzer Linie überzeugen und hat sich im Vergleich zum Casting deutlich verbessert. Für ihren Auftritt mit ihren Mitstreiterinnen Giuseppina Bonaffini und Nagihan Karram konnte sie mit dem Song “Eternal Flame” von The Bangles auf ganzer Linie überzeugen. Die Jury zeigte sich total überrascht und verkündete, dass sie es auch in die nächste Runde geschafft hat. “Das war eine ganz gute Leistung. Du bist auch weiter!”, so Dieter Bohlen.

Und auch die anderen Juroren waren von ihrer Performance geflasht. "Ich bin stolz auf dich", meint Mike Singer. "Eine Schülerin wie dich wünscht sich jeder Lehrer!", so Maite Kelly. Claudia Haas konnte das zunächst gar nicht glauben, dass sie es tatsächlich in die nächste Runde geschafft hat. "Wirklich? Danke, vielen Dank! Vom ganzen Herzen, das bedeutet mir so viel", sagte sie darauf. Im Interview erklärte die Kandidatin dann auch noch: "Ich habe es schon so weit geschafft! Ich will natürlich noch besser werden, es noch weiter schaffen. Bis zum Ende durchziehen!" Nicht nur Claudia, sondern auch Giuseppina Bonaffini und Nagihan Karram haben es aus der Gruppe in die nächste Runde geschafft. RTL und TVNOW zeigen "Deutschland sucht den Superstar" am Samstag um 20:15 Uhr.