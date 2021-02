DSDS 2021: Kandidat Karl Jeroboan bekommt die Goldene CD von Dieter Bohlen!

Bei “Deutschland sucht den Superstar” konnte Kandidat Karl Jeroboan auf ganzer Linie überzeugen. Der 30-Jährige nutzte seine letzte Chance in der Castingshow – mit vollem Erfolg! Denn von Dieter Bohlen bekam er die “Goldene CD” und konnte daher die nächste Runde in der Show überspringen.

Der Fitness- und Gesundheitstrainer Karl Jeroboan (30) aus Düren bekam die Goldene CD vom Poptitan. Er begeisterte die Jury mit “Bruises” von Lewis Capaldi. Die Jury konnte er mit seiner Performance komplett umhauen! “Karl, du warst der beste Sänger hier, wirklich! Unfassbar, was für eine Stimme, was für eine Stärke, das kam alles bei mir an!”, meint Mike Singer. Maite Kelly: “Ohne Frage, ich war weg. Ich will dich nochmal sehen im Recall”.

Dieter Bohlen zückt die Goldene CD

Und Dieter Bohlen zückte seine “Goldene CD”, mit dem Karl automatisch eine Runde weiter ist. “Wenn man mit so einem Gefühl singt und so einer Range, das ist wahnsinnig. Das war spitzenmäßig”, so der Chef-Juror. Karl Jeroboan war überglücklich: “Danke! Ich hatte schon so viele Rückschläge und bin oft auf die Fresse gefallen. Ich schätze diesen Moment sehr!” 2016 versucht er es bereits einmal bei DSDS, kam aber nur bis zur ersten Recallsendung. Jetzt will er es weit schaffen, denn bei DSDS ist es seine letzte Chance, da er bereits 30 Jahre ist.

Diese Kandidaten bekamen ebenfalls einen Recall-Zettel

Yaren Celim (19) aus Landshut

Starian Dwayne McCoy (19) aus Uhingen

Evelyn Luca (20) aus Berlin

Vincenzo Decaro (17) aus Gelsenkirchen

Silvana Sinner (17) aus Sankt Wendel

Laura Minner (22) aus Allersberg

Mesut Altun (29) aus Main

Madeleine Apfel (30) aus Linsengericht

Anastasia Cibulnik (18) aus Wölfersheim

Pauline Grün (21) aus Leipzig

Pierre Gericke (19) aus Küsnacht (Schweiz)

RTL und TVNOW zeigen DSDS immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr.