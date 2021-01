DSDS 2021: Dieter Bohlen muss bei Kandidat Shada Ali spucken!

Es war ein legendärer Auftritt von Shada Ali! Der Kandidat Shada Ali aus Waiblingen bei Stuttgart schoss bei “Deutschland sucht den Superstar” komplett den Vogel ab. Da bekam sogar Dieter Bohlen sogar feuchte Augen – und zwar vor Lachen.

Shada Ali legte bei DSDS einen Auftritt hin, welches es so in 18 Jahren der Castingshow wohl bisher selten gegeben hat. Auf dem Schiff “Blue Rhapsody”, wo die Castings stattfinden, wirkt Shada Ali zunächst eher übermüdet und hat Probleme damit, seine Augen offen zu halten. “In meinem Blut ist ein bisschen was von Rockstar. Wenn ich singe, steige ich auf, immer höher und höher, wie ein Vulkan”, sagt der 23-Jährige. Zwar sei er nicht nervös, aber seine Nerven würden etwas verrückt spielen.

Er will Deutschlands neuer Superstar werden – an Fame denkt er dabei nicht. “Aber ich denk’ nicht an das Ruhm, das Geld, an Sex, Drogen oder Partys. Ich möchte einfach nur weiterkommen – nicht für mich, sondern für die Welt”, so der Kandidat. Bei DSDS sang Shada Ali den Welthit “Chandelier” und performte diesen in einer ziemlich merkwürdigen Interpretation. Dann fragt Dieter Bohlen, ob er auch einen zweiten Titel habe – zwar ist sein musikalisches Talent eher so Mittelmaß, aber: Er kann verdammt gut unterhalten! Und die Jury wollte einfach mehr von ihm sehen.

Dieter Bohlen bekommt einen Lachflash

Bereits auf der Pressekonferenz in Köln im September 2020, bei welcher KUKKSI auch vor Ort war, sagte Dieter Bohlen: "Ich hab den schrillsten Kandidaten meiner ganzen 18 Jahre gesehen, das war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich habe zehn Minuten am Stück Tränen gelacht." Er gilt wohl als einer der schrägsten Kandidaten in der DSDS-Geschichte. Es kommen Töne aus seinem Mund, welche sogar dem Poptitan unter die Haut gehen! Der Chef-Juror musste sogar Spucken – vor Lachen. Die Jury ist jedehnfalls total geflasht von dem Sänger. Ob er es in den Recall schaffen wird? Das zeigen RTL und TVNOW in der zweiten Castingfolge von DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.